La NBA no pagará a los jugadores que se pierdan partidos por no vacunarse

La NBA está a punto de comenzar y todavía continúan los problemas respecto a la vacunación de los jugadores. 19 días para que vuelva la mejor competición de baloncesto del mundo y continúan llegando malas noticias con protagonismo para aquellos jugadores que siguen en sus trece de no querer vacunarse.

Kyrie Irving, estrella de los Brooklyn Nets y Andrew Wiggins, de los Warriors son dos de los 40 jugadores que siguen sin querer recibir la dosis que les permitiría estar inmunizados contra el virus, y la asociación de jugadores y la NBA buscan ya soluciones para 'castigar' a estas estrellas que siguen por el camino negacionista. Su último obstáculo es la normativa COVID en estados como Nueva York y San Francisco impedirían a estos jugadores siquiera jugar sus partidos. Es decir, perderían por partido cerca de 350.000 dólares si nos centramos en la media de beneficio de estos dos jugadores.

"A los jugadores que opten por no vacunarse no se les pagarán los partidos que se pierdan", confirmó el miércoles Mike Bass, portavoz de la NBA. Con esta medida desde la NBA buscan una vacunación completa para todos los jugadores. Actualmente, los jugadores vacunados representan un 91% del total, muy por encima del 57% que existe en Norteamérica.

Este tema ha traspasado todo tipo de fronteras y hasta ha llegado al Congreso de los Diputados a la boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hizo referencia a Irving en el pleno: "Ahora mismo hay un problema en la NBA, hay varios jugadores que se han manifestado contrarios a vacunarse”, relató Sánchez. “Hay una estrella de la NBA (Kyrie Irving) que dice que no se quiere vacunar porque hay una conspiración para vacunar a los negros y conectarlos con un ordenador que tiene un plan satánico. Esto es verídico, es textual. ¿Dónde quiero llegar? Pues que, honestamente, señoría (...) ni usted se cree lo que está diciendo hoy aquí en las Cortes Generales", señaló.

Abdul Jabbar, LeBron James y muchas leyendas de la competición ya han tirado de las orejas a los antivacunas que ahora ven como la propia NBA también se le pone públicamente en contra al asegurar que no se pagará los partidos que no jueguen a todos aquellos que decidan no vacunarse.