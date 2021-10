La campaña de vacunación contra la gripe comenzará la segunda quincena de este mes de octubre, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad, y lo hará en un contexto marcado por la confluencia de ese virus con el que provoca la Covid-19, el levantamiento de restricciones por la favorable evolución de la pandemia y la posibilidad de que "la ausencia de los estímulos inmunológicos" entre la población como consecuencia de la baja incidencia de la gripe en la anterior temporada provoque un aumento de la misma en las próximas semanas.

Ante esta situación, cabe preguntarse qué se espera que ocurra con la gripe esta temporada, dado que la pasada apenas se detectaron casos. También, si se podrá coadministrar la vacuna de la gripe y la de la Covid-19.

Aumentar las coberturas

En sus recomendaciones, el Ministerio de Sanidad indica que el objetivo de esta temporada es aumentar las coberturas de vacunación de las personas mayores, el personal sanitario y sociosanitario y las personas de cualquier edad con condiciones de riesgo. Asimismo, el ministerio advierte de que el "efecto sinérgico" entre el virus de la gripe y el virus SARS-CoV-2 (causante de la Covid-19) multiplica por dos el riesgo de muerte en caso de coinfección.

De hecho, esta campaña podría coincidir con la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 a personas con condiciones de alto riesgo y a los residentes en centros de mayores.

Idoneidad de coadministrar ambas vacunas

Respecto a la idoneidad de coadministrar ambas vacunas, la guía de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) indica que la coadministración es la práctica de administrar varias vacunas (en distintas inyecciones) en el mismo acto vacunal y es algo habitual.

Desde el ministerio remiten a la guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario. En este documento se expone que no se ha estudiado la coadministración de la vacuna de la Covid-19 con otras vacunas, aunque no se espera "interferencia" en el caso de las vacunas inactivadas. Se recomienda separar la vacuna de la Covid de otras un mínimo de 7 días, para evitar que coincidan los posibles efectos secundarios y se le atribuyan erróneamente a la vacuna del coronavirus.

Gripe+Pfizer/Moderna

Si bien, la guía especifica que, en el caso de la coadministración con la vacuna frente a la gripe, "se podrá valorar la vacunación concomitantemente con una vacuna de ARNm (Pfizer y Moderna) en función de la situación epidemiológica y factibilidad". Es decir, se podría dar una coadministración de la vacuna de la gripe y las vacunas de Pfizer y Moderna.

En las recomendaciones para la vacunación frente a la gripe del Ministerio de Sanidad se detallan los grupos de población diana para recibir la vacuna antigripal: en primer lugar están las personas mayores, "preferentemente" a partir de los 65 años de edad; en segundo los menores de 65 años que presenten un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, que incluye a mujeres embarazadas y niños a partir de los 6 meses de edad con condiciones de riesgo, en tercer lugar, personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones, como los sanitarios, y finalmente quienes trabajen en servicios públicos esenciales, como policías o bomberos.

Más del 75% en mayores

El objetivo de esta temporada es superar el 75% de cobertura en personas mayores y en el personal sanitario y sociosanitario, y el 60% en embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

Asimismo, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) considera que la vacunación antigripal universal de los niños mayores de 6 meses (que no están incluido en los grupos de riesgo) es recomendable, "por cuanto esta práctica preventiva proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria". En este documento, el comité señala que, desde 2012, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) recomiendan que los niños de 6 a 5 años sean considerados una prioridad para la vacunación frente a la gripe.

Cómo evolucionará la gripe

Han sido muy pocos los casos de gripe que se han detectado en la temporada 2020-2021. Según se explica en la guía de procedimientos para la vigilancia de gripe en España, la temporada de gripe abarca desde la semana 40 de un año hasta la semana 20 del año siguiente y en los periodos estivales, de la semana 21 a la 39, se mantiene la vigilancia virológica de la gripe.

Actualmente nos encontramos en este periodo intermedio, en la semana 39. Según el último informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE), desde el inicio de la temporada de 2020 se han notificado sólo dos casos de gripe en sistemas centinelas. Mientras que en sistemas no centinelas se han registrado 28 casos de virus de la gripe.

Medidas de contención

Las medidas para contener el coronavirus, como la distancia social o el uso de mascarilla, han influido en la disminución de los casos de la gripe, ya que no sólo nos protegen frente a la Covid-19, sino también frente a otros virus. En este sentido, el CAV-AEP apunta que los mecanismos de transmisión de la Covid-19 y de la gripe "coinciden en buena parte", por lo que las medidas de prevención "podrían estar detrás de la casi desaparición de la gripe en la pasada temporada a nivel global".

Sin embargo, el CAV-AEP señala que en la temporada actual "se dan unas circunstancias muy distintas". La campaña de vacunación contra la Covid-19 está muy avanzada (77,2% de la población española vacunada), la incidencia de casos está en descenso y se están retirando algunas de las restricciones del coronavirus. "Esto, junto con la ausencia de los estímulos inmunológicos por la falta de exposiciones a los virus gripales en la pasada temporada, podría condicionar un comportamiento distinto -y aumento de la incidencia- de la epidemia estacional de gripe estos próximos meses", explica el comité.

Cómo será la temporada de gripe

En este sentido, investigadores de la Universidad de Pittsburgh (EEUU) han estimado, a través de modelado matemático, cómo será la temporada de gripe 2021 - 2022 en Estados Unidos. Los resultados, que se han publicado en dos artículos 'preprint' disponibles en 'medRxiv', señalan que podría darse una temporada más severa de influenza en el país. El estudio 'preprint'no ha pasado la necesaria revisión previa a ser publicado en una revista científica, lo cual no invalida sus conclusiones pero sí hace necesario tomarlas con cautela.

Jorge Carrillo, vocal de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) e investigador en IrsiCaixa, afirma que es muy difícil conocer en este momento cómo será la temporada de gripe en nuestro país. "Los modelos son eso, modelos. Para construir un modelo debes hacer asunciones, que no siempre son correctas", señala.

Cómo será la cepa de diferente

Por ejemplo, habría que saber cómo de diferente será la cepa del virus de la gripe con respecto a las anteriores. Como explica aquí el Ministerio de Sanidad, cada temporada circulan diferentes virus de la gripe que, además, pueden mutar. Y, si nuestros anticuerpos no reconocen el virus, no lo neutralizan.

"La lógica te hace pensar que el próximo virus no presentará tantas mutaciones como otros anteriores, ya que no ha estado tan expuesto al ser humano (...). Sin embargo, puede ser que esto no sea así y que la cepa que circule sea muy diferente. Esto no se puede saber a priori", explica Carrillo.

Cuánto dura la inmunidad

Otra pregunta que habría que responder es cuánto dura la inmunidad generada contra la gripe, según el investigador. "Parece que no le dan más de un año, pero existen pruebas de que los linfocitos B de memoria contra la gripe pueden durar mucho tiempo", afirma.

Además, según Carrillo, las medidas de contención de la transmisión del coronavirus también influyen: "Tampoco sabemos si el uso de la mascarilla se mantendrá en interiores, si las personas enfermas harán cuarentena en casa, etc. Todo esto puede influir de forma decisiva".