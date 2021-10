Dracónidas 2021: este es el mejor momento para disfrutar de la lluvia de estrellas en España

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) explica en su página web que las dracónidas suelen ser una lluvia de meteoros modesta. Sin embargo, y si te entusiasman los fenómenos astronómicos, este viernes tienes una gran oportunidad de disfrutar de ella en todo su esplendor. A pesar de que esta lluvia de estrellas es visible en el hemisferio norte desde el pasado miércoles 6 de octubre, y que se mantendrá en el cielo hasta el próximo día 10, este viernes se producen las condiciones necesarias para ver hasta 20 meteoros por hora a una velocidad de 20 kilómetros por segundo.

Según recoge el IGN, el periodo de máxima actividad de meteoros tendrá lugar sobre las 19:00 horas (18:00 en Canarias). Por esa misma razón, y dado que a esa hora todavía será de día, tendremos que esperar un poco para poder gozar del evento en todo su esplendor. Cuando caiga la noche, y dado que contaremos con una luna que será casi nueva que nos permitirá ver un cielo oscuro durante horas, llegará el momento de mirar al cielo en busca de estrellas fugaces.

Consejos para poder ver las dracónidas

Para poder disfrutar de un evento de esta envergadura se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica en el que no haya demasiados obstáculos para la vista como pueden ser árboles o edificios. Por esa misma razón, y si te vas a un descampado cercano a tu posición, tendrás muchas más oportunidades de ver la lluvia de meteoros.

Avance astronómico de octubre. Al anochecer veremos Venus, Júpiter y Saturno todo el mes, mientras que al amanecer sólo veremos a Mercurio en la segunda mitad. Las dracónidas del día 8 tendrán buen cielo, pero la Luna afectará a las oriónidas del 21. El día 31 cambiamos la hora. pic.twitter.com/5QJfhiazEI — Real Observatorio (@RObsMadrid) October 4, 2021

Cuando ya hayas encontrado la posición ideal, fíjate en la constelación de Draco para poder deleitarte de una experiencia mucho más enriquecedora. No obstante, y si no sabes dónde se encuentra esta constelación ni tienes intención de buscarla, el IGN te recomienda que dirijas la mirada en dirección opuesta a la posición de la Luna para encontrar las zonas más oscuras para disfrutar del evento. Los meteoros serán visibles a simple vista, por lo que no se recomienda utilizar instrumentos ópticos que nos puedan limitar el campo de visión como puede ser unos prismáticos o un telescopio.

Estas son las próximas lluvias de estrellas

A lo largo de esta noche se esperan cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. Esto, unido al hecho de que contaremos con una luna casi nueva, nos ofrece un escenario óptimo para poder disfrutar del paso de los meteoros. Sin embargo, y si no tienes la oportunidad de ver el evento esta noche, te recordamos que la lluvia de meteoros seguirá siendo visible (con una intensidad menor) hasta el próximo día 10.

En caso de que te vayas a perder el evento en todo su esplendor, tendrás hasta tres oportunidades más de ver una lluvia de estrellas antes de que termine el año. Según recoge el IGN, durante las próximas semanas podrás disfrutar de otros eventos astronómicos como las lluvias de estrellas de las Oriónidas, las Leónidas y las Gemínidas.