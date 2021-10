Deschamps, sobre Laporte: "No he vuelto a hablar con él"

Didier Deschamps, seleccionador francés, ha comparecido en rueda de prensa antes de la final de la UEFA Nations League que enfrentará a Francia contra España. Entre la gran cantidad de duelos que se darán en este partido, hay cierto interés por el encuentro entre el entrenador galo y el central de la Selección española: "No he vuelto a hablar con él desde entonces, estoy contento por él por su elección". Asimismo, Deschamps también ha hablado sobre Gavi y su partido ante Italia.

Relación con Laporte

"No he vuelto a hablar con él desde entonces. Estoy contento por él por su elección. Es importante con España. No puedo decir nada más. Es su elección y la respeto. Él lo decidió y le deseo lo mejor".

Partido contra España

"Nosotros no vamos a asumir el papel de favoritos. España tiene jugadores muy jóvenes, pero también futbolistas experimentados. Quizás tenemos más experiencia nosotros, pero no por ello tendremos garantías sobre lo que ocurrirá mañana. Mañana necesitaremos todos los ingredientes para llevarnos ese título".

"Luchar por la posesión es duro con ellos. No es posible quitar la pelota a la selección española. Se puede presionar, pero no de cualquier manera. Ellos tienen una capacidad individual y colectiva para sacar el balón. Contra Italia hicieron muy bien su propia presión ofensiva. Sabiendo que cuando uno corre tras la pelota le cuesta más, el equipo que no tiene la posesión pierde energía".

Gavi

"Es fantástico para él. Hay jugadores que llegan pronto y de una calidad superior. Jugó una semifinal contra Italia con mucha personalidad. A mi me da igual la fecha de nacimiento. Si hay calidad, hay calidad. Ha sido la elección de Luis Enrique. Está al principio de su carrera, ha jugado creo que solo 7 partidos con el Barça. Es el inicio de una carrera muy larga y bella para él".

La remontada ante Bélgica

"La mejor vitamina es la alegría y la victoria es alegría. Al día siguiente todo es más ligero. Somos Francia y la gente exige. Más allá de la calidad individual, se ha demostrado esa fuerza mental para dar la vuelta como la del otro día. Los jugadores lo hicieron ante Bélgica. Hay una moral muy fuerte".

"No nos cambia nada. Tenemos otros jugadores para sustituirle. No voy a pedir a Pogba más responsabilidad defensiva. Es más importante él ocupando esa posición más por el interior, que no cuando juega por la izquierda con el Manchester United. Es una pieza importante Pogba".