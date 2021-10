"El presidente me echó una bronca increíble por ese gol y le dije: 'Este gol nos hará entrar en la historia'"

Hoy se cumplen 25 años del golazo de Ronaldo Nazario en Compostela. Fue el 12 de octubre de 1996 cuando el delantero del FC Barcelona marcó un gol que ha pasado a la historia de fútbol español y mundial. En el programa Què t'hi Jugues, Fernando Vázquez, entrenador del Compostela, el rival del Barça el día del gol de Ronaldo, ha rememorado cómo vivió desde el banquillo ese gol. "Recuerdo que aquel día hicimos un buen partido contra el Barça. Al final del partido el presidente se acercó a mí y me echo una bronca increíble, una bronca de miedo por ese gol. Recuerdo que le dije: 'Presi, este gol nos hará entrar en la historia'. Y tal cual, acerté de pleno", ha asegurado Fernando Vázquez.

El exentrenador del Compostela ha recordado a SER Catalunya como vivió ese momento: "Era un jugador extraordinario. Estaba al lado de mí banquillo cuando cogió la pelota y recuerdo ver a Robson con las manos en la cabeza. Fue duro, pero fue un gol magistral". Fernando Vázquez ha asegurado además que hay pocos jugadores que se parezcan a Ronaldo, pero ha querido destacar uno.

Ronaldo y su parecido con Mbappé

"Ronaldo jugaba a una velocidad extraordinaria y el francés Kylian Mbappé es el único que me recuerda un poquito a Ronaldo, pero no tiene la capacidad goleadora que tenía Ronaldo (...) Eso sí, ambos son jugadoras que no saben jugar caminando, necesitan coger velocidad ".

El polémico gol de la Nations League

Vázquez también ha dado su opinión sobre la polémica que hubo este fin de semana en la final de la Nations League con el fuera de juego de Kylian Mbappé. "La norma está mal redactada y está mal interpretada", ha sentenciado.