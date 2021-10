¿Era fuera de juego de Mbappé? Los árbitros Iturralde González y Esquinas Torres lo analizan

Un polémico gol de Kylian Mbappé hizo que Francia se proclamase campeona de la Nations League ante la España de Luis Enrique. En la imagen de la repetición del gol se aprecia que el delantero francés está en claro fuera de juego. Pese a ello, y tras revisión de VAR, el colegiado Anthony Taylor no anuló el gol. ¿Por qué? Hay visiones contrapuestas incluso dentro del mundo del arbitraje.

Iturralde González: es gol legal

El árbitro de Carrusel lo tiene claro. La clave, según Iturralde González, está en el leve toque de Eric García previo a la recepción del futbolista del PSG. "Que Eric la toque no quiere decir que evite el fuera de juego. Tiene que intentar despejar y en la repetición se ve que se tira al suelo para intentar despejar. Si Eric García la toca, es gol. Si va al suelo y la toca, habilita, porque él lo que intenta es despejar", explicaba el colegiado. Ante las dudas que puedan surgir sobre si el leve toque del central español viene marcado por la presencia de Mbappé, la posición de Iturralde es clara: "Mbappé no interfiere en el despeje, lo que hace es condicionar el despeje. Pero el reglamento habla de interferir". Si Eric se hubiese quedado quieto, el gol de Francia hubiese sido anulado.

Esquinas Torres: es fuera de juego

En el lado opuesto está Esquinas Torres. "Llevo 30 años arbitrando y 9 como internacional. Es gol ilegal. Me duele que expertos arbitrales estén haciendo esa interpretación de la norma", ha explicado Esquinas Torres en el programa 'A Diario' de Radio Marca. "La literalidad de la norma es que hay fuera de juego si el delantero interviene. Es una interpretación canallescamente malinterpretrada", añade.

Debate en 'El Larguero'

Este lunes, con Manu Carreño, ambos árbitros han debatido sobre la jugada. Y, como era de esperar, el quid de la cuestión recae en la interpretación de la norma, siendo clave el concepto 'interferir', que aparece en la regla y es el que hizo decidir a Anthony Taylor.

Iturralde lo sigue teniendo muy claro. "Es una decisión interpretativa. La interferencia es algo que se interpreta, por lo que otro árbitro puede pensar otra cosa, aunque en activo dudo que esté. Para Roberto Rosetti, el equivalente a Velasco Carballo (jefe de los árbitros en España) en la UEFA, la jugada está bien arbitrada", explicaba el ex colegiado. Aun así, la opinión de la mayoría de colegiados no le convence a Esquinas Torres. "Siento disentir con Iturralde y con la opinión oficialista. Mbappé incide decisivamente en todos los movimientos de Eric García. Él es su marcador, y todo lo que hace en la jugada está condicionado por Mbappé", analizaba.

"Hay que saber interpretar lo que se lee, y tú lo sabes. No hay ningún defensor que pueda interferir en el pase del balón. Eric García se enmarca en una situación de interferir el balón, no es la situación que expones", respondía Iturralde, recalcando la importancia del término. Esta explicación no le convenció a Esquinas Torres, que seguía insistiendo en el papel de Mbappé. "Si Eric García no tuviese a Mbappé a su derecha, hubiese actuado con más comodidad y hubiese sido fuera de juego", recalcaba el ex colegiado. Pese a ello, Iturralde se mantuvo en su opinión: "Mbappé no hace nada para interferir. Puede ser que le condicione, pero la regla no habla de condicionar, sino de interferir".

El debate entre dos ex compañeros y amigos, ambos colegiados con una notable experiencia en el arbitraje profesional, finalizó con un ruego de Esquinas Torres de cara al futuro. "Los defensas tienen que seguir haciendo por defender, no quedarse quietos. Si Taylor le dice a Eric que se tenía que haber quedado quieto, no lleva razón", finalizaba el ex árbitro.