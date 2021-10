El día que Rafa Nadal ganó a Jon Rahm jugando al golf: "Pero qué broma es esta"

Jon Rahm, actual número uno del golf, empieza a tener mucha —muchísima— en nuestro país, sobre todo a raíz del Open de Madrid que se abarrotó de gente para seguir los golpes del de Barrika. Sin embargo, el golfista de 26 años ya se codea con otros deportistas de élite como son Aritz Aduriz, con quien sale a cenar y comparten consejos, y con todo un Rafael Nadal con el que ha jugado una partida.

El español, que ha relatado el duelo contra Nadal en un blog que tiene en el medio especializado 'Ten Golf', ha explicado a la perfección toda la historia de la partida de golf ante uno de los mejores tenistas de todos los tiempo, del cual señala que tuvo su punto "un poco raro", o por lo menos "sorprendente". "Rafa estaba jugando al tenis en Palm Springs. Hablamos y nos dijo: 'yo juego al golf, así que si queréis venir podemos echar una partida…'. De cabeza", ha relatado, mientras ha añadido que todo nace porque alguien del equipo del tenista español quería trabajar con él.

El partido fue en un club exclusivo de Estados Unidos. "Jugamos Rafa y yo y nadie más, al menos es lo que yo recuerdo, no sé si había alguien más, pero como para recordarlo, yo estaba jugando con Rafa Nadal, uno de mis grandes ídolos. Para que os hagáis una idea, en aquel momento el único libro que me había leído entero en mi vida era su biografía, así que imaginaros, yo iba emocionado, diciendo buah voy a jugar con Rafa, mogollón de preguntas, lo que voy a aprender… Pero aquello fue bastante diferente", ha escrito. "Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición", ha continuado.

Nadal y Rahm hablaron "lo mínimo". "Me quería ganar y punto. Y me ganó", ha destacado en el texto. Un partido que lo recuerda a la perfección y del cual ha asegurado que estaba pensando por dentro eso de "pero qué broma es esta". "Él le pega muy duro, juega muy bien y, sobre todo, es un gran competidor, que es importante. Yo intentaba hablar con él, preguntarle del libro y él… nada, con máxima determinación, pensando sólo en ganar. Fue curioso e interesante…", ha explicado. Una manera, que según ha asegurado el propio Rahm, explica a la perfección el espíritu ganador de Nadal y que ayuda a entender "alguna de las razones que lo han llevado a ser uno de los mejores deportistas de la historia".