David Brooks, compañero de Bale en la Selección, obligado a retirarse del fútbol

David Brooks, compañero de Gareth Bale en la Selección Galesa y uno de los futbolistas más prometedores de la nueva generación en el país británico, tendrá que dejar el fútbol temporalmente tras ser diagnosticado con la segunda etapa del linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer originado en las células blancas. El shock es inmenso en el mundo del fútbol inglés, ya que el jugador del Bournemouth, además de ser uno de los más reconocidos de Championship (segunda división inglesa), tan solo tiene 24 años y toda una prometedora carrera por delante.

El internacional galés, parte vital del proyecto del Bournemouth para regresar a la Premier League, ha confirmado la noticia en sus redes sociales, recibiendo de inmediato el apoyo de todo el mundo relacionado con el fútbol inglés. "Me diagnosticaron linfoma de Hodgkin y comenzaré un tratamiento la semana que viene. Aunque esto ha sido un shock para mí y para mi familia, el pronóstico es positivo y estoy seguro de que me recuperaré por completo y volveré a jugar lo antes posible", explicaba el escrito.

A su vez, el futbolista quiso agradecer al equipo médico de la Selección Galesa su labor para diagnosticar la enfermedad. "Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los médicos, enfermeras, consultores y personal que me han estado tratando por su profesionalismo, calidez y comprensión. Sin la rápida atención del equipo médico de Gales, es posible que no hubiéramos detectado la enfermedad", admitía el joven jugador.

Brooks, además, ruega porque respeten su privacidad y la de su familia durante el tratamiento, confirmando que dará novedades cuando sea posible. Su tipo de cáncer, si bien es peligroso, responde bien al tratamiento y muestra una alta tasa de recuperados entre los afectados según la American Cancer Society, más aún si son jóvenes y tienen buena salud. Por ello, y haciendo honor a como acaba su comunicado, ojalá pueda volver pronto a estar con los aficionados, practicando el deporte que tanto ama.