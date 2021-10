Alaba, Kroos y su fichaje por el Bayern: "Siempre usan el mismo truco"

El fichaje de David Alaba por el Real Madrid ha sido uno de los movimientos más destacados del verano. El central llegó al club blanco para reemplazar a Sergio Ramos, pero antes de ello el austriaco hizo una gran carrera en su etapa en el Bayern de Múnich. Allí coincidió con Toni Kroos, con quien ahora también comparte vestuario en el Madrid.

Ahora, Alaba se ha pasado por los micrófonos de 'Einfach mal Luppen', el pódcast que tiene Toni Kroos junto a su hermano. De los diversos temas surgidos, el alemán y el austriaco profundizaron en su fichaje por el Bayern de Múnich. Alaba llegó al equipo juvenil bávaro a los 15 años. "Tenía ofertas del Austria de Viena y otros equipos de la máxima categoría de Austria, pero al final me fui al filial del Bayern", cuenta el central.

Sin embargo, el deseo inicial de Alaba no era el de jugar en Alemania. "Yo quería jugar en Inglaterra, tenía ofertas de ahí, pero el Bayern no se rindió y me dijo que fuera a echar un vistazo. El director deportivo nos recogió en el aeropuerto y nos llevó a ver la ciudad deportiva, de la que me enamoré de inmediato y me hizo tomar la decisión rápidamente", prosigue el austriaco.

Ese relato le sonó muy similar a Toni Kroos. "Es lo mismo que hicieron conmigo, siempre el mismo truco. A mí me llevaron a ver un partido de Champions, y ya no podía decir que no", dice el alemán sobre su llegada al Bayern, cuando tan solo tenía 16 años.

Además, Alaba y Kroos también tuvieron tiempo para repasar el fichaje del central por el Real Madrid este pasado verano, abandonando el Bayern tras acabar su contrato. "Hubo mucha gente que lo interpretó a su manera. Expliqué mi punto de vista una y otra vez y expuse mis motivos. Es cierto que tuve otras ofertas, pero tuve claro que, si dejaba el Bayern de Múnich, solo había un club al que quería ir".