"Si fuese el PSG, estaría preocupado con Sergio Ramos"

La situación de Sergio Ramos en el París Saint-Germain comienza a ser insostenible. Tras seis meses de inactividad, el ex jugador del Real Madrid aún no ha debutado con su nuevo equipo y parece que no podrá hacerlo hasta finales de este mes. A su vez, el buen momento de la Selección Española se ha visto nublado por la lesión de Ferrán Torres, que se perderá los dos decisivos partidos de cara a la clasificación del Mundial de Qatar 2022.

Sergio Ramos no debutará esta semana

El debut de Ramos en el París Saint-Germain es la historia de nunca acabar. Aunque el central quiere estrenarse cuanto antes porque cree que está con las condiciones físicas necesarias, su nuevo club opina que lo mejor es esperar para evitar una recaída.

Axel Torres: "Si fuese el PSG, estaría preocupado por Sergio Ramos. Su objetivo era reunir a Ramos con Marquinhos para dar un salto de calidad en defensa e intimidar en competiciones europeas, pero es inquietante que no haya plazos claros ni explicaciones con su lesión. Te hace pensar que quizás Ramos no vuelve al nivel que nos tenía acostumbrados".

Andrés Onrubia: "Me he encontrado a Leonardo y René Ramos hablando cerca del centro de entrenamiento del PSG. Han estado hablando una hora, por lo que habrán hablado de más cosas que su lesión. Ramos hoy no ha salido ni a hacer carreras individuales. Lleva tres meses en París y aún no ha entrenado con el grupo, por lo que igual en los 10 días que dice el PSG tampoco aparece en el entrenamiento grupal".

La clasificación al Mundial de la Selección Española

La sombra de la repesca de cara a la clasificación del Mundial es alargada para la Selección, casi tanto como para eclipsar el buen momento del grupo tras el subcampeonato en la UEFA Nations League.

Axel Torres: "La repesca va a tener complicado, imagina que tienes un mal sorteo y te toca jugar fuera. Hay rivales que meten mucho miedo como Croacia. Con Haaland, Noruega no se pudo meter en la última Euro y mete mucho miedo, pero bueno, es un equipo en construcción. Creo que España sería superior a todos, aun así el grupo puede hacer el 6 de 6 y evitar la repesca".

La lesión de Ferrán Torres

El problema de España de cara a la repesca será la ausencia de Ferrán Torres, uno de los máximos goleadores del grupo. El jugador del Manchester City se ha lesionado en esta ventana, quedando fuera de la próxima y decisiva lista para evitar la repesca. Sin él, se abre un amplío abanico para llevar el peso del gol.

Axel Torres. "Aspas y Alcácer son delanteros de muy bien nivel y están preparados para ponerse el 9 de la Selección Española. Oyarzabal puede funcionar, ya que también puede jugar de falso 9. Ansu Fati, el mayor talento del fútbol español, es otra alternativa a Ferrán".

La anécdota sobre como se conocieron Andrés Onrubia y Axel Torres

En 2013, con Axel Torres presentando su libro '11 ciudades', Onrubia apareció en escena para sorprender al periodista una pregunta rebuscada. La foto que se hicieron, con un jovencísimo Onrubia, ya queda prueba de lo que fue esa primera toma de contacto entre ambos.