Bartomeu: "Hice todo lo posible para que Messi no se fuera, dejarle ir sí que me parece una mala decisión"

El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha hablado sobre la actualidad (y del pasado) del club catalán en sendas entrevistas en los periódicos 'Mundo Deportivo' y el diario 'Sport'. El anterior dirigente azulgrana ha respondido a la actual junta directiva presidida por Joan Laporta después de la auditoría presentada donde le señalaban gran parte de la culpa de la decadencia de la entidad. "Este verano han dejado marchar a Leo Messi y esa sí que me parece una mala decisión", ha señalado.

Bartomeu se ha defendido ya que para él la gestión fue "seria y responsable". "Lo dice LaLiga, la UEFA y los auditores. Con 180 millones de beneficios, y con Forbes valorándonos como el club más valioso del mundo (...) esa gestión seria y rigurosa se vio truncada por la aparición de la pandemia, que disminuyó drásticamente los ingresos. Y a partir de entonces sufrimos el recorte de ingresos. Eso llevó a una bajada de ingresos de unos 500 millones", ha relatado. Asimismo, el expresidente ha señalado que el Barça nunca estuvo en riesgo de quiebra como así aseguró el CEO Ferran Reverter en la exposición de la 'due diligence'.

"Está muy bien como mensaje alarmista. El Barça es un club deportivo. y además en el caso de la pandemia, el Real Decreto dice que las pérdidas por COVID nunca serán pérdidas que permitan llegar a la disolución del club, que tiene activos de jugadores, patrimoniales, digitales y tienen un valor en balance bajo pero alto a nivel de mercado. Por eso es imposible. El verano de 2020 tuvimos una oferta muy buena por Ansu Fati que habrían arreglado las cuentas ese ejercicio y preferimos apostar por el proyecto deportivo que no arreglar el tema económico. Sabíamos que cuando reabriéramos el Camp Nou al 100%, en poco tiempo recuperaríamos el nivel de ingresos", ha continuado. La oferta, como ha relatado, era de un club inglés.

Messi y el verano de 2020

Después vino la marcha de Leo Messi, ya por parte de la actual junta directiva. "Yo como presidente no quise que Messi se fuera e hice todo lo posible, todos los esfuerzos, para que Leo no se fuera del club. Pensaba que era bueno para el Barça y para él mismo que siguiera con nosotros. Este verano lo han dejado marchar y esa sí que me parece una mala decisión. Jugar sin Leo Messi representa que hay que cambiar muchas cosas", ha asegurado el exmandatario culé. También se ha referido a Koeman como un técnico que "aceptó el reto de coger al club en una situación delicada". Sobre el futuro del entrenador holandés ha señalado que hay que tener "paciencia para que pueda construir un equipo sin la presencia del mejor jugador del mundo".

Bartomeu ha relatado que con Messi ya tuvo conversaciones sobre su salida y todo lo que pasó con el burofax en el verando de 2020. "¿Que no había proyecto? En 2019 ganamos LaLiga y era un año de triplete, Perdimos un partido en el que no se daba ni una opción al Liverpool...". "Le dije que si se quería ir como Xavi e Iniesta, a Qatar, a China o a EEUU, algo que entendimos, lo podemos hablar y haremos un homenaje y una despedida. Pero Messi no tenía equipo aún y él quería quedar libre. Le dijimos: ‘Queremos que el Barça sea tu último club en Europa. Si luego quieres ir a otro continente, no hay problema. Pero queremos que sigas y esa fue un poco la historia del verano de 2020’. Le dijimos que queríamos que siguiese y él, que quería irse. Pero sin saber dónde. Siempre le preguntaba dónde quería ir", ha desvelado.

Los fichajes fallidos

Coutinho es uno de los jugadores que no ha terminado de cuajar en el FC Barcelona. "Es un fichaje querido por los técnicos, que se calienta cuando Iniesta nos dice que es su último año. Intentamos que se quede y prefiere no aceptar. Y sí. Messi y Suárez, entre otros, insistieron en que Coutinho era un gran fichaje". Sobre Dembélé ha destacado su "mala suerte": "Espero que demuestre ahora su calidad".

El fichaje de Griezmann, del que la auditoría presentada por la nueva junta directiva ha señalado que se consiguió sin saber cómo pagar, ha destado que siempre "ha existido" planificación: "Se llevaba trabajando tiempo atrás y si se pagó es que había dinero. No hubo acuerdo de pago aplazado, como se hace con muchos clubs, sino un pago directo de la cláusula. Si se pagó es que el dinero estaba (...) No sé si fue un día o dos o tres antes, pero se intenta firmar lo más tarde posible para pagar menos intereses, pero no creo que fuese el mismo día o la noche antes, seguro que días antes".

Bartomeu cifra en 225 millones el impacto COVID

El expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu y su junta directiva cifran en 225 millones de euros el impacto de la COVID-19 en las cuentas del club azulgrana durante la temporada 2020-2021. Así lo precisan en un comunicado remitido a la Agencia EFE en el que cuestionan algunos de los criterios económicos utilizados por la 'due diligence' que la semana pasada presentó el actual director general de club, Ferran Reverter, quien calificó de "nefasta e improvisada" la gestión de la junta anterior.

Según Bartomeu y su equipo, para determinar cuál ha sido la verdadera incidencia de la pandemia en las arcas del club hay que seguir las directrices del Real Decreto 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen condiciones especiales de aplicación del régimen de compensación de avales sobre sociedades anónimas deportivas, para hacer frente al impacto de la COVID-19. Y que establece que "a efectos del cálculo de la cuantía de los avales no se considerarán resultados económicos negativos, en los ejercicios afectados por la COVID-19, las variaciones negativas del patrimonio neto contable de los clubes profesionales directamente vinculadas al impacto económico de la COVID-19".