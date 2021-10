Gabilondo y Herrera defienden la vigencia de la radio en su investidura como doctores 'honoris causa'

Los periodistas Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera han sido investidos doctores honoris causa de la Universidad Europea en un acto celebrado este jueves en su sede de Villaviciosa de Odón (Madrid), en el que han defendido la vigencia de la radio.

La Universidad ha reconocido a Gabilondo por la "lealtad y compromiso con los valores democráticos" y a Herrera por su "capacidad de influencia social desde una visión comprometida con los principios y valores de la democracia".

"Han sido capaces de sacar brillo a las palabras y crear escuela", ha afirmado Elena Gazapo, rectora de la Universidad Europea de Madrid, que cree que "ambos han transmitido un compromiso social que merece ser reconocido".

El mensaje de esperanza a los jóvenes de Gabilondo

Iñaki Gabilondo recibe el Doctorado Honoris Causa por su extraordinario papel como impulsor y actor de la transición informativa y mediática de nuestro país, así como su lealtad con los principios democráticos. ¡Enhorabuena!

#HonorisCausaUE2021 pic.twitter.com/6Pmdm647cw — Universidad Europea (@UEuropea) October 21, 2021

Gabilondo, que a lo largo de su dilatada carrera ha obtenido multitud de galardones y reconocimientos a los que ayer se unió otro Premio Ondas especial por su trayectoria, se ha mostrado "honrado" por la distinción a la vez que ha trasladado un mensaje de esperanza a los jóvenes.

"El tiempo es turbulento, la confusión enorme y da la impresión de una inmensa cacofonía de voces", ha lamentado el periodista, aunque reconoce que "la sociedad ya ha detectado el tremendo problema que se está creando como consecuencia de las noticias falsas".

Carlos Herrera es investido como Doctor Honoris Causa por su influencia desde una visión comprometida con principios y valores democráticos. Su trayectoria constituye un ejemplo de profesionalidad, buen hacer y presencia social para las nuevas generaciones.

#HonorisCausaUE2021 pic.twitter.com/glqWAFvLPV — Universidad Europea (@UEuropea) October 21, 2021

Ha asegurado que "la sociedad reclama posiciones de solvencia" y esa cree que es la labor de los periodistas: "Poder ver lo que pasa aunque lo estemos viendo, poder contextualizarlo".

"A la radio le aguarda un enorme futuro", ha sentenciado Gabilondo en su discurso de agradecimiento, y es precisamente este medio el que le une a Carlos Herrera, que ha confesado que nació para la medicina pero terminó "degenerando hacia la radio".

Herrera lamenta la falta de análisis de la inmediatez

Herrera ha dedicado su discurso a defender el periodismo, del que ha dicho que "no es una verdad absoluta, sino un acercamiento a los hechos" y, ha dicho, "un trabajo eminentemente intelectual que se desarrolla entre urgencias".

Ha lamentado la falta de análisis que ha seguido a la inmediatez que han traído las nuevas tecnologías y ha explicado que "los periodistas no cambiamos nada, pero provocamos los cambios".

"A un individuo de provincia deprimida no se le puede poner un birrete así como así", ha bromeado, a lo que ha añadido que piensa ir con él por toda Sevilla: "Con suerte puede que me lo quite para dormir".

Herrera ha aprovechado su intervención para alabar la trayectoria de Gabilondo, al que ha descrito como "una mirada y una voz distinta ante unos hechos similares", lo que ha aprovechado para defender la pluralidad informativa: "Se necesitan suficientes voces en el coro para que cada uno se vea reflejado en una de ellas".

El presentador del matinal de COPE también ha defendido la radio, de la que ha dicho que le sirvió para conocer el mundo y ha descrito su infancia como "el dibujo de un niño pegado a un receptor".