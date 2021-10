Ancelotti: "El problema que tiene Hazard es que hay un entrenador que prefiere otro jugador"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Clásico contra el Barcelona y ha hablado sobre la situación actual de Hazard en el conjunto blanco. "El problema que tiene Hazard es que el entrenador prefiere a otros jugadores, puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que tenga motivación para trabajar y jugar. Lo está haciendo y llegará su momento", ha señalado.

El técnico ha reconocido que Eden Hazard está en perfectas condiciones para jugar pero que prefiere a otros jugadores y le recomendó paciencia a la espera de su oportunidad y "motivación". Según ha señalado el italiano, el sistema no es un problema, ya que Eden puede jugar por banda izquierda. Apuntó a sus lesiones y a una llegada tardía en la pretemporada, como factores que afectan al belga. "La posición de Hazard es clara, puede jugar como extremo izquierdo en 4-3-3 o como delantero en 4-4-2 por detrás del punta. Está bien, esta entrenando y listo para jugar", ha admitido.

"Ha llegado más tarde que el resto, ha tenido muchas lesiones y poco a poco está volviendo a su mejor versión. Estoy convencido de que la tendrá esta temporada y de que va a jugar más de lo que juega ahora", ha destacado Ancelotti analizando los motivos que impiden brillar a Hazard como hacía en el Chelsea. Sin embargo, afirmó que su jugador "lo tiene todo" para triunfar en su equipo, pero le pidió paciencia. "Él tiene que aguantar, en este momento no está jugando pero es un jugador que tiene todas las características de un futbolista del Real Madrid. Hay momentos que un entrenador prefiere a otro", ha continuado.

Sobre el incidente de Koeman tras el Clásico

El técnico blanco ha lanzado un mensaje de apoyo al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, que fue víctima el domingo, tras el clásico, de la violencia de algunos aficionados cuando abandonó en coche el Camp Nou, y ha asegurado que "la sociedad tiene un problema" que va más allá del fútbol. "La sensación que tuve al verlo es que me sentí molesto", ha reconocido Ancelotti en rueda de prensa. "Lo siento por Koeman, que no tiene que pasar eso, no se puede tolerar la mala educación", ha añadido.

Ancelotti ha señalado que existe una falta de educación intolerable: "Es un problema social y no es solo del fútbol, porque falta el respeto por la persona, no por el entrenador". "Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador y cuando le faltas al respeto a la persona, significa que la sociedad tiene un problema", ha manifestado. Además, el italiano ha explicado que "la vida del entrenador es bonita, hacemos lo que nos gusta (...) Hay que aceptar la crítica, lo que molesta es la falta de respeto a la persona, pero eso molesta a todos, no solo a los entrenadores". "Es lo más feo que te puede pasar. Cuando era niño me enseñaron que si quieres ser respetado tienes que respetar. Es una de las primeras cosas que te enseñan".