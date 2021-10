El tenso momento de Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros: "¿Es la primera vez que pasa?"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros. Lo que no era de esperar es que un fallo técnico causaría un parón en la rueda de prensa.

Al inicio de su comparecencia, la ministra ha empezado a hablar cuando se ha dado cuenta de que algo no iba bien en el sonido. "Será la primera ley estatal que en nuestro país... Me estoy escuchando", ha dicho la portavoz, con una sonrisa por lo ocurrido. "Desarrolla el derecho a la vivienda... Lo sigo haciendo, eh, me sigo escuchando", ha vuelto a remarcar Rodríguez, al darse cuenta de que no se había solucionado el error.

Mientras los técnicos intentaban arreglarlo, la ministra ha dedicado una sonrisa a los periodistas presentes en La Moncloa y ha querido consultar si era normal este tipo de episodios. "¿Es la primera vez que ocurre esto? No. ¿Sí?", ha preguntado, con una sonrisa por el incómodo momento.

"Siempre hay una primera vez", ha proseguido, quitando tensión al momento. "¿Sí? Vale, perfecto. Como digo, una ley muy importante...", ha concluido Rodríguez, con el sonido ya solucionado.