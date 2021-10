Ansu Fati es baja contra el Rayo por molestias en la rodilla derecha

El delantero del FC Barcelona Ansu Fati, con unas molestias en la rodilla derecha, finalmente es baja para el partido de LaLiga Santander que su equipo disputará este miércoles (19:00 horas) ante el Rayo Vallecano.

El propio Ronald Koeman adelantó en la víspera que, pese haber incluido al punta hispano-guineano en la lista de convocados, no iba a correr riesgos con él y que podría no viajar a Madrid si esta mañana, como así ha sido, no se sentía al cien por cien.

Cabe recordar que Ansu Fati recibió el alta médica el pasado 25 de septiembre después de más de 300 días apartado de los terrenos de juego por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, que se le complicó con el paso de los meses.

El delantero azulgrana notó estas nuevas molestias en la rodilla derecha -la no operada- en el Clásico ante el Real Madrid y, aunque no revisten gravedad, no se ha querido forzar su participación en Vallecas. Teniendo en cuenta, además, que el Barça volverá a disputar un encuentro liguero este sábado, en el Camp Nou, ante el Alavés.