Zuckerberg anuncia el nuevo nombre de su empresa: ahora Facebook se llamará 'Meta'

La compañía mundial Facebook no está pasando por sus mejores momentos, sobre todo por la reciente filtración de unos documentos internos de la empresa, los llamados 'Facebook Papers' o 'Papeles de Facebook', que revelan que eran conscientes dentro de la compañía de los fallos de su algoritmo para difundir discursos de odio o noticias falsas. Incluso hablan de desidia por parte de los empleados de Mark Zuckerberg. Esto unido a ataques, caídas y polémicas ha llevado al empresario a dar un cambio de rumbo con un cambio de nombre. A partir de ahora, el conglomerado (que no la red social) se llamará 'Meta'. "Metaverse first, not Facebook first", ha afirmado.

La decisión de Zuckerberg, anunciada en el evento Facebook Connect 2021, supone la primera modificación, intentando actuar desde la base con el nombre y el logo. A partir de ahora, centrarse en la construcción de un 'metaverso', es decir, un mundo digital u 'online' alternativo al real como un proyecto que el magnate quiere liderar. La idea básica es que cualquier usuario pueda tener una vida paralela con todas las ventajas que ofrece internet.

¿Qué es 'Meta'? Las bases del nuevo proyecto de Zuckerberg

'Meta' es un mundo nuevo, una realidad totalmente virtual con la que Zuckerberg quiere crear una experiencia diferente en la que se pueda hacer de todo de manera virtual, cualquier cosa que se les ocurra. Fiestas, competiciones, juegos, deporte, visitas virtuales, etc. Recuerda mucho a la película 'Ready Player One'.

Pero el empresario también ha hecho un guiño a su empresa, en defensa de las últimas acusaciones, afirmando que desde el primer momento será una prioridad la seguridad y la privacidad, intentando despejar dudas y polémicas. Y para ello destinará cientos de millones de dólares.

Los videojuegos serán una parte fundamental, al ser una herramienta bastante dada a fomentar esa realidad virtual y con la cual mezclar esta dimensión paralela con el entretenimiento. En principio, todas las apps llegarán entre finales de este año y comienzos del siguiente.

Para poder poner en marcha todo esto, Oculus y Horizon serán dos patas de la mesa. Por su parte, Oculus ha creado dispositivos que facilitarán esa inmersión virtual, y Horizon es la que diseñará los espacios de ese nuevo mundo, las zonas de reunión entre los usuarios. Además, no se compromete con ninguna empresa en el sentido de que tenga de un control especial. ¿Cómo se financiará todo? Publicidad o criptomonedas son algunas de las opciones en la cabeza de Zuckerberg.

¿Acabará este cambio con las polémicas?

Cambio de nombre, cambio de imagen, cambio de intenciones, cambio de proyecto y de perspectivas de futuro. Pero, ¿logrará cambiar todo lo que se ha creado recientemente en la imagen pública sobre Facebook y sobre Zuckerberg? "Nos ven como una red social, pero somos una compañía que conecta a gente", afirma el fundador del gigante de la comunicación.

Un consorcio de diferentes medios como The New York Times, The Washington Post o la CNN han publicado en los últimos días documentos filtrados por la que fuera empleada de la compañía Frances Haugen. Se recogen todo tipo de investigaciones en los que la propia compañía supuestamente advertía sobre el peligro de la viralidad dentro de la plataforma y de cómo esta favorecía la difusión de la mentira.

A pesar de que esta viralidad ayudaba a propagar la desinformación, lo que acabaría posteriormente fortaleciendo diversos movimientos sociales, la compañía habría declinado supuestamente tomar cartas en el asunto con el objetivo de obtener más ganancias, tal y como recogen estos informes. Zuckerberg ha defendido que forman parte de una campaña orquestada para machar la imagen de la compañía.