Calderón: "Me sorprendió la reacción de Ricky, Campazzo pudo lesionarle"

Como cada jueves, José Manuel Calderón se pasó por los micrófonos de Ser Deportivos para analizar la actualidad de la NBA, que acaba de comenzar su temporada regular. Un arranque de campaña en el que ya hay equipos que han sorprendido a Calde. "Hay gratas sorpresas como Bulls y Knicks, que se han reforzado muy bien".

Sin embargo, la leyenda del baloncesto español es prudente con estos equipos. "Chicago ha ganado dos veces a Detroit o a Toronto sin Siakam. Hay que tener paciencia y ver hasta dónde pueden llegar". También opinó Calde sobre uno de sus exequipos, los Knicks. "Kemba Walker y Fournier son grandes incorporaciones, el líder sigue siendo Randle, Rose es muy importante y tienen a un veterano como Taj Gibson que les hace tener los pies en el suelo",

Como es lógico, Calde sigue con especial cariño el arranque de temporada de aquellos equipos en los que ha jugado. "Es difícil elegir uno. Toronto fue mi primer equipo y estuve ocho años, pero tengo un poco de mí en cada ciudad y sigo a todos los equipos en los que he jugado".

Precisamente uno de esos equipos por los que pasó son los Lakers, que no pasan por un buen momento. "Lo de los Lakers es raro. Parece que arrancan y luego la lían. LeBron se tiene que recuperar, tienen que jugar varios partidos y ver cuál es su sitio. Es muy difícil que un equipo con esos jugadores no entre en playoffs", opina Calderón.

Uno de los momentos más comentados de esta primera semana de competición fue el enganchón entre Ricky Rubio y el Facu Campazzo, que se encararon tras una dura falta del argentino. "Puede ser que vinieran picados de antes, pero no es una jugada normal y eso no es una excusa. No gustó porque puede crear una lesión y hay que tener mucho cuidado. Me sorprende la reacción de Ricky, quizás él vio algo más de lo que no nos damos cuenta", dijo el extremeño.

El pique entre Ricky Rubio y Facundo Campazzo esta madrugada pic.twitter.com/LDzIvboEj4 — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) October 26, 2021

Un Ricky Rubio que está siendo el mejor español en el arranque de la NBA para Calde. "Está siendo el mejor español porque realmente es el único que tiene minutos siempre, los Cavs han empezado muy bien y Ricky tiene un rol importante. Del resto de españoles tendremos que esperar a ver cuánto juegan. Es una temporada muy larga y los españoles están en equipos en los que puede haber muchos cambios durante el año, hay que tener paciencia. Garuba y Aldama son rookies, empezarán a jugar poco a poco y tienen que aprovechar la oportunidad".

Sobre el resto de la liga, el base español puso nombre y apellido de los jugadores que mejor han empezado la temporada. "Curry ha sido el base que mejor está jugando, está a un nivel increíble y es el mejor en su posición. En los grandes, Jokic sigue a lo suyo, Anteto y Davis también, Durant se ha echado a los Nets a las espaldas... Me han sorprendido Miles Bridges y Lonzo Ball, está la liga muy bonita y no ha hecho más que empezar".

Para terminar, Calderón también se mojó sobre otro de los asuntos de los que más se ha hablado, la lista de los 75 mejores de la historia de la liga. "Tenían que haber estado internacionales como Pau Gasol, Tony Parker y Manu Ginóbili. A la lista le falta una regla fija de qué es más importante en la votación, si los años, los títulos, las estadísticas... Eso hace que falten muchos nombres importantes, habría que aclarar qué es lo que votamos", sentenció Calde.