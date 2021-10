Los robots de Boston Dynamics imitan a The Rolling Stones: así es el videoclip más futurista de 'Start Me Up'

El rockero Mick Jagger sigue dando guerra y no piensa dejar de mover el esqueleto. A sus 78 años todavía se sigue marcando bailes y moviéndose por el escenario como antaño, pero le ha salido competencia. Los robots de cuatro patas, con forma de perro, de Boston Dynamics han vuelto a sorprender y se han marcado un videoclip, "Spot Me Up", en el que imitan todos los movimientos del grupo The Rolling Stones en su famosa canción "Start Me Up".

Solo imitan los gestos y la forma de moverse, y en el vídeo están ambas escenas juntas y comparadas en el que se ve perfectamente la simbiosis entre el grupo humano y el de los robots. Acostumbrados a realizar tareas complicadas o a mirar por la seguridad vial, se meten en la piel del grupo y realizan paso por paso la misma coreografía. Todo ello dentro de una campaña para promocionar el 40 aniversario del álbum Tattoo You.

Calcados a todos los Rolling Stones

No es solo Mick Jagger el imitado, que aparece a la derecha como 'Spot', un perro robot que ha sido presentado recientemente en España. Está el grupo entero representado: Ronnie Wood, Keith Richards y Charlie Watts. Entre ellos se mueven igual, y en todo el escenario realizan los mismos movimientos. Incluso, para perfeccionar todo, la boca de los robots se mueve acompasada con la música que está sonando.

Estos robots demuestran una vez más lo que son capaces de hacer y que están preparados para realizar cualquier tipo de movimiento, desde que salieran a la venta en 2020. De hecho, Boston Dynamics quiere que con este tipo de iniciativas no se vea a los robots como una amenaza ni una sustitución futura de actividades humanas, sino como un complemento para muchos ámbitos, como por ejemplo el entretenimiento, como es este caso.