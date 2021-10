Vinicius, sobre los insultos racistas en el Clásico: "Espero que haya un castigo severo"

Vinicius Junior es el hombre de moda en LaLiga. El brasileño suma ya siete goles en el campeonato nacional, y otros dos en Champions League. Su gran nivel está permitiendo al Real Madrid superar partidos complicados, como el de la pasada semana en el Camp Nou.

El conjunto blanco venció al FC Barcelona por 1-2, con una gran actuación del brasileño, que fue sustituido en el minuto 86. Fue en ese momento, al regresar al banquillo pasando por delante de la grada barcelonista, cuando Vinicius recibió insultos racistas.

Sobre ello ha hablado ahora con el medio 'Esporte Interativo' de su país en una entrevista. "Cuando me cambiaron, sí que vi a un niño haciéndome un gesto, pero como era un niño pasé... pero luego una persona mayor me insultó y lo señalé para que supiera lo había visto. No suelo dar importancia a estas cosas, prefiero centrarme en mi juego", comenta Vinicius, que además añade que espera sanciones contundentes. "Creo que sí merecen castigos severos, para no volver a hacerlo. En ese momento, decidí no decir nada porque estaba centrado en el partido".

Además, en la entrevista Vinicius también repasó otros temas de actualidad, como su relación con Carlo Ancelotti. "Siempre me pide que me mantenga concentrado. A veces la pierdo y él me lo recuerda enseguida. Nos intenta motivar a todos. Contra el Shaktar cuando hice algo que no le gustó, me dijo que si la volvía a regalar me cambiaba".

También valoró la presión que ha recibido desde que llegó al club blanco, y cómo la ha sabido manejar. "La presión era demasiado grande. Nunca había visto tanta sobre un jugador tan joven. No sé por qué fue, tal vez porque costé mucho dinero. El club y los entrenadores sabían de mi calidad y que con el tiempo ganaría más experiencia y confianza. Yo siempre estuve tranquilo, nunca me importó lo que me dijeran. Tampoco ahora creo que sea el mejor del mundo. Solo escucho a la gente del club y de mi entorno", sentenció un Vinicius consciente de estar atravesando el mejor momento de su carrera.