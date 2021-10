Messi no descarta su regreso al Barça como secretario técnico: "Me gustaría volver a aportar en lo que pueda"

Leo Messi ha abierto las puertas de su nueva casa en París para atender al diario SPORT. El crack argentino, que se fue hace más de dos meses que salió del Barça, ha realizado la primera entrevista mundial desde su domicilio en la capital francesa. En el avance se muestra la respuesta a la pregunta sobre si al argentino le gustaría volver al club. La entrevista al completo saldrá el lunes.

Leo reconoce que sí, pero como secretario técnico: "Siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil. Me gustaría poder sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona o no o si va a ser de otra manera. Es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo".

Desde su llegada al PSG, el futbolista argentino ha marcado tres goles y todos ellos han sido en Champions. El Manchester City en primer lugar, y el Leipzig por partida doble son las víctimas de Messi. Sin embargo, no ha conseguido ver portería en los cinco encuentros que ha jugado en la Ligue 1 y aún no se ha estrenado.