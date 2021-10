Bustamante explica sus declaraciones a la SER sobre el feminismo: "Confundí feminista con hembrista"

El cantante David Bustamante ha estado en el programa de La Sexta 'La Sexta Noche' y ha concedido una entrevista donde ha hablado de diversos temas. Entre ellos el feminismo, una cuestión sobre la cual se desató la polémica por sus declaraciones a la SER en el pasado mes de septiembre, cuando dijo: "Imagínate tú si yo quiero igualdad o no, si lo mejor que se ha hecho en esta vida es la mujer. Y también hay que proteger a los hombres y tiene que haber igualdad y no guerras". Algo que se interpretó de manera diferente a lo que él hubiera deseado.

De hecho, sobre unas hipotéticas críticas, afirmó que "cuando uno está conforme consigo mismo y hace las cosas con cariño y corazón, no tiene que tener miedo a nada. Siempre va a haber críticas pero es muy fácil criticar desde la barrera". Ahora, tras ser preguntado de nuevo por aquellas declaraciones, ha asegurado que "confundió feminista con hembrista".

Bustamante se retracta de sus palabras sobre el feminismo

"Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, nos hacemos mejores. No me gusta polemizar en absolutamente nada y me salió mal. Hay muchos con el hacha en alto deseando a que te equivoques; pido disculpas a quien ofendí, saben perfectamente cuál es mi postura", ha respondido al presentador José Yélamo.

"Lógicamente, eso fue un error mío. Pero se ve perfectamente la intención", explica sobre los términos empleados. En la entrevista a la SER, también expresó: "Me da mucha pena que se tenga que estar luchando hoy en día por todo eso. Soy hijo de mi madre, novio de mi novia y padre de una niña". "Yo no concebiría la vida sin paz entre nosotros porque amo a la mujer, porque amo al hombre, porque amo la vida. Es mi forma de ser. Ojalá no hubiera tantos conflictos y llegáramos a un punto sin tener que luchar tanto por ello de una forma natural y justa porque lo es", sentenciaba.