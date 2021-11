El Real Madrid escuchará ofertas por Hazard en el mercado de invierno

Carlo Ancelotti se ha referido a Eden Hazard en las dos últimas ruedas de prensa y lo que puede parecer un mensaje repetido fortuitamente no deja de ser una declaración de intenciones del Real Madrid.

Lo de Ancelotti con Hazard no es una casualidad. El entrenador italiano es el portavoz del club y en las últimas dos ruedas de prensa, ha hablado del belga ya no regalando elogios y eso es porque Hazard ya está en el mercado. Si algún club en este mercado invierno o el próximo verano vienen a por el belga, el Real Madrid lo estudiará muy tranquilamente. Desde el club blanco consideran que ya no es un tema físico, no solamente son las lesiones sino que Hazard no acaba de integrarse en el equipo.

El contrato de Hazard con el Real Madrid es hasta el año 2024. Su precio fue de 100 millones de euros, en el que ha sido el fichaje más caro de la historia del club, y cobra en torno a 12 millones de euros. El Real Madrid sería muy feliz si es capaz de quitarse de encima los 30 millones de euros que le quedan por pagar hasta el final de su vínculo contractual con el club y si saca algún beneficio por el precio del traspaso, sería una operación perfecta.

Las vías de salida para el belga se sitúan en su mayor parte en la Premier League, donde aún tiene cartel por lo que se valora como una posibilidad real que su destino sea el equipo más rico del mundo, el Newcastle. Las urracas, con el dinero saudí, podrían ir a por el belga como la guinda perfecta para su proyecto en este próximo mercado de invierno.