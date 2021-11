Álex Remiro, tras su fallo frente al Athletic: "Ha sido la peor noche de mi vida. No he podido dormir"

Álex Remiro en #ElTercerTiempo:

"Ha sido la peor noche de mi vida. No he podido dormir y me he tirado mis horas de llorar"

"No sé por qué salí de puños en esa jugada, aún sigo pensándolo"

"Celebré todos los duelos que ganó mi equipo, suelo estar muy metido en todas las acciones" pic.twitter.com/iFDQoy24vb