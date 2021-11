Simeone: "Yo no suelo opinar sobre otros equipos, tengo códigos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado en rueda de prensa que él no opina de otros equipos y que no le gusta la "falsedad", en referencia a los saludos entre los entrenadores al final de los partidos.

Mientras que el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, dijo que no le gustaba el juego del Atlético de Madrid, Simeone ha respondido: "Yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás, porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación”.

Además, sobre la polémica creada en el Atlético - Liverpool disputado en el Wanda Metropolitano, ha explicado: “Entiendo que en Inglaterra saludar al final de los partidos se utiliza como caballerosidad pero no lo comparto porque la falsedad no me gusta. Mejor sigo los sentimientos que tengo y a partir de eso me comporto”.

"Ya lo expliqué después del partido y lo reitero, no saludo después de los partidos porque las emociones de los entrenadores son diferentes. En Inglaterra se entiende como caballerosidad, pero no lo comparto, porque la falsedad no me gusta y sigo los sentimientos que tengo. No conozco personalmente a Klopp, es un gran entrenador, valoro el gran trabajo que hizo en todos los lugares donde estuvo, pero nunca suelo opinar sobre los equipos de los demás porque tengo códigos y los entrenadores tenemos que respetarnos", ha argumentado.

Este miércoles el Atlético visita Anfield para enfrentarse al Liverpool en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los 'red' han ganado todo y son líderes en solitario con nueve puntos. Debajo está el Atlético con cuatro puntos, los mismos que el Oporto. Cierra la clasificación el Milan, que aún no ha puntuado.