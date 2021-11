Ancelotti, a Hazard: "Tiene que tener fe de que llegará su momento, ¿quién pensaba que le llegaría a Mariano?"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, puso la "profesionalidad" mostrada por Mariano en Elche como ejemplo a Eden Hazard para que el belga recupere su mejor nivel y tenga más minutos, y defendió a Gareth Bale, del que dijo que "está comprometido", y a Luka Jovic, que es de su agrado como delantero.

La ausencia de Rodrygo ante el Shakhtar abre una opción a Hazard de regresar al equipo titular del Real Madrid. Desde que se recuperó de su última lesión muscular no ha vuelto a comenzar un partido y su protagonismo se ha rebajado. "Está entrenando bien, pero en este momento muchos jugadores que no juegan tienen que tener fe de que va a llegar su momento", comentó Ancelotti en rueda de prensa. "Quién pensaba que le llegaría a Mariano, sin un minuto en la temporada, y le llegó, lo disfrutó y jugó muy bien mostrando profesionalidad. Es lo que tiene que hacer Hazard y los que no están jugando en este momento", subrayó.

Bale sigue sin entrenarse con sus compañeros, pero ha sido citado por su selección para reaparecer con Gales. Ancelotti le defendió públicamente: "Está comprometido. Su situación es bastante clara, ha tenido una lesión importante, ha necesitado tiempo para la recuperación y todavía no ha entrenado con el equipo, pero está muy cerca de recuperarse totalmente". "Dije que podía entrenar antes del Rayo y puede pasar. Su equipo nacional le llama porque le necesita y evaluará si el jugador puede jugar después de una lesión importante o no. Si entrena antes del Rayo podrá estar disponible y si está recuperado estamos encantados de que juegue con Gales porque acumula minutos y volverá del parón en mejor condición", agregó.

Sobre Luka Jovic, pese a su falta de continuidad, manifestó: "Está bien aquí y está contento. Intento darle todo el cariño posible porque es un delantero que me gusta y él lo sabe. Enfrente tiene al mejor delantero del mundo (Benzema) del momento y tiene que tener fe de que algo va a pasar. Podía tener una oportunidad el domingo, pero no estaba bien en la rodilla. Tendrá minutos porque entró bien a los partidos que jugó".