El Atlético de Madrid vuelve a Anfield con los sentimientos a flor de piel

Anfield es sinónimo de fútbol. Es el lugar en donde se dibuja un ambiente especial que lleva al aficionado a una especie de realidad paralela. Ya no solo por el 'You'll Never Walk Alone' a capela, sino también por el calor y el empuje de una grada que busca llevar en volandas al Liverpool hacia lo más alto.

La Champions y Anfield son dos conceptos que se necesitan el uno del otro para poder crear una de las noches mágicas de esta competición. La máxima competición europea es, sin duda, el escenario idóneo para que el feudo del Liverpool sea uno de los mejores lugares para vivir una velada fascinante de fútbol.

Marcos Llorente: el héroe inesperado de Anfield

El Atlético de Madrid vivió en sus propias carnes hace 602 días cómo se vive una noche de Champions en Anfield y para el conjunto rojiblanco también fue como un sueño. Se produjo en la vuelta de octavos de final de la Champions de la temporada 19/20, con un resultado favorable de 1-0 para los 'colchoneros' conseguido en el Metropolitano en el encuentro de ida.

En el feudo inglés, Wijnaldum llevó el partido a la prórroga y Firmino pareció noquear al Atlético de Madrid con su 2-0. En ese momento fue donde emergió una figura inesperada en ese partido: la de Marcos Llorente. Con un doblete espectacular, le dio la vuelta a una eliminatoria que Álvaro Morata se encargó de cerrar.

El encuentro es un recuerdo imborrable en la memoria de todos los atléticos. El Liverpool era el actual campeón de la Champions y ese mismo año terminó alzando la Premier League. Además, estaba llamado a pelear también por máxima competición europea, pero el Atleti se lo denegó. El trabajo de Simeone y el esfuerzo coral de un equipo que peleó hasta el final obtuvieron como recompensa el pase a cuartos de la Champions.

Simeone celebrando un gol del Atlético de Madrid en Anfield / Getty Images

El partido previo a una pandemia mundial

El término coronavirus ya se había asentado en Europa y también en España y amenazaba con paralizar a todo el planeta. De hecho, en esa semana de Champions, varios partidos se jugaron ya a puerta cerrada para evitar la propagación del virus. El Valencia - Atalanta y el PSG - Dortmund se celebraron sin público en sus gradas. La semana siguiente estaban programados el resto de partidos de octavos, pero no llegaron a disputarse hasta meses más tarde debido al confinamiento.

Un estudio realizado por Edge Heald, equipo de investigación vinculado a la Sanidad británica, estimó el encuentro habría causado 41 muertes por coronavirus debido a que el aforo en Anfield rondó las 50.000 personas. De hecho, el Liverpool - Atlético de Madrid es considerado por muchos como 'el clásico de la pandemia', puesto que fue el último gran partido que se disputó antes del parón de varios meses debido al coronavirus.

Un aficionado del Liverpool con mascarilla el 11 de marzo de 2020 / Getty Images

Un contexto diferente

El partido que se jugará esta noche en Anfield tiene un contexto diferente. Ambos equipos se encuentran juntos en el grupo B y el resultado de este encuentro dictará, en gran parte, cuál será el camino de ambos en lo que queda de competición europea. En el caso de victoria local, los de Klopp se asegurarían su presencia en octavos y dejarían al Atleti muy mermado. Por su contra, si ganan los atléticos, cogerían aire en un torneo en el que solo han sumado una victoria.

Anfield con público es un estadio mucho más complicado. Durante varios meses, el feudo 'red' ha quedado desangelado y prácticamente sin alma. Ahora, con 50.000 voces dentro, sí que es el escenario perfecto para vivir un gran partido de Champions. Ha vuelto la esencia del fútbol, el que es considerado por muchos como el elemento más importante de los menos importantes. Ahora sí, Anfied está preparado para recibir al Atlético de Madrid y quien sabe si también lo está para vivir otra noche mágica del conjunto rojiblanco.