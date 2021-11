Causeur, sobre la rivalidad entre España y Francia: "Cuando les ganábamos era un acontecimiento"

Fabien Causeur es una de las piezas fundamentales en el actual Real Madrid de baloncesto. El escolta francés cuenta con toda la confianza de Pablo Laso y, a sus 34 años, está rindiendo a un gran nivel en la pista.

En la previa del encuentro de Euroliga que enfrentará mañana al Real Madrid ante el Bayern, Causeur se ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos para repasar la actualidad de su equipo, y también ha hablado sobre su reciente paternidad.

¿Cómo es ser padre y viajar tanto?

Es duro, la echo mucho de menos, cuando eres padre solo piensas en estar con el bebé. El trabajo es así, con sus pluses y sus contras. Nació el sábado por la tarde y el domingo por la mañana tenía partido. Pero no me puedo quejar del trabajo que tengo.

¿Y la temporada cómo va?

El equipo está trabajando bien, hay altibajos, pero el equipo es muy completo. Y eso que nos falta gente. Tenemos un equipazo y podemos mejorar para levantar el máximo número de trofeos posibles.

¿Qué sientes cuando hablamos del Madrid 'Oh-la-la'?

Muy contento de tener compatriotas en el equipo. Disfruto el día con ellos y hablo más francés. Pero lo importante es el equipo y lo que vamos a conseguir, sin importar la nacionalidad. He ayudado a aclimatar a Heurtel y Poirier, están muy bien adaptados ya.

¿Cómo definirías a Yabusele? ¿Y a Poirier? ¿Y a Heurtel? ¿Y a ti mismo?

Animal. Guerrero. Anotador. Multiusos.

¿Cuánto le suma al equipo tener a Pablo Laso en el banquillo?

Es el líder, el capitán del barco. Los títulos que ha ganado hablan por él mismo. Alguien que pasa tanto tiempo en el banquillo del Real Madrid es que tiene algo muy especial. Maneja muy bien los egos de todo el mundo, todos están felices y eso es muy difícil en un grupo como el nuestro.

¿Le falta algo a tu sueño de jugar en el Madrid para que sea perfecto?

Seguir aquí. Yo quiero terminar mi carrera en el Madrid. Veremos.

¿Has hablado de tu futuro con el club?

No, todavía es muy pronto. Se hará más adelante.

¿Hay más afición al baloncesto en Alemania?

En los últimos ocho años se nota, me ha sorprendido cuando he viajado ahí el ambiente que hay, con pabellones llenos. No pensaba que era un deporte tan popular y va a más. El Bayern tiene un equipo muy competitivo y habrá ambientazo.

¿Es Francia la nueva España en el baloncesto europeo?

Francia está en su momento. La última década era de España. Cuando ganábamos era como 'wow, hemos ganado a España'. Era muy difícil para nosotros. Ahora han salido muchas estrellas que van a la NBA, en Europa cada vez hay más franceses. Con los que no van a la selección saldría un segundo equipo muy competitivo. Es difícil decir qué pasará en el futuro.