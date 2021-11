Miguel Toral, el aficionado que vio el partido del Metropolitano en camilla: "Por el Betis voy donde sea"

Miguel Toral es un joven de 16 años que, el pasado fin de semana, dejó una de las imágenes de lo que va de temporada. Recorrió 700 kilómetros en ambulancia para ver a su Betis ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. En redes sociales, se hizo viral una instantánea en la que se le veía observando el partido desde una camilla en un vomitorio del estadio.

El aficionado del Betis no pudo disfrutar de una victoria de su equipo, pero se llevó un recuerdo imborrable, además de regalos como las botas de Koke o la camiseta de Correa. Hoy, Miguel se ha pasado por 'SER Deportivos' para hablar de la experiencia que vivió.

¿Cuánta ilusión te hizo?

Es inexplicable. Sabía que iba a ver el partido, pero los regalos no me los esperaba. Esto fue el domingo y estamos a viernes y de la emoción no he podido ni mirar las camisetas.

¿Qué fue lo más bonito?

Era la primera vez que veía al Betis en un estadio tan grande, las dimensiones son enormes. Me hizo ilusión que un amigo pudiera venir conmigo, y los regalos también. Hubo hermanamiento entre las aficiones y el resultado fue lo de menos porque yo con el Betis voy donde sea y como queden me da igual.

¿Ha sido de lo más bonito que te ha pasado desde que estás en el hospital?

Pues sí. Gracias a la Fundación Ambulancia del Deseo también pude ir a ver al Betis al estadio del Granada. Ahí conocí a Joaquín, mi ídolo, pude charlar con él y encima ganó el Betis en el último minuto. Era un chaval de Murcia celebrando los goles del Betis en el estadio del Granada. Fue increíble.

De todos los regalos, ¿cuál te hace más ilusión?

Los pantalones de Rodrigo de Paul, se nota que se deja ahí lo que hay que dejarse. Podría haber estado una hora mirando las botas de Koke que usó en la Champions, no me he cansado de verlas ni de tocarlas.

Este finde hay derbi...

Partidazo. Ayer jugó el Betis en Alemania y no pudo ser, pero confío en que en el derbi se hagan las cosas bien y se luche para conseguir el objetivo de entrar en Europa League. No puedo ir a verlo pero desde mi casa voy a seguir animando y espero pasarlo bien, que es lo que me llevo del fútbol. Para mí el fútbol lo es todo, es una manera de distraerme y evadirme.

¿Cómo surgió lo de ir al Metropolitano?

Ir al Wanda se lo debo al que fue capitán del Atleti, Gabi, que ha puesto todo disponible para que no tuviese ningún problema. No lo pude conocer, pero este fin de semana me viene a visitar y me haré fotos con él.

También participó en la conversación Víctor, el padre de Miguel, que no puede estar más agradecido con todo lo que está viviendo su hijo.

¿Ha sido el día más bonito de Miguel?

A mí me brillan los ojos como a él. Ha sido uno de los días más bonitos, sí. Muchas emociones y muchas alegrías, merece la pena.

Qué gran iniciativa de la Ambulancia del Deseo...

No hay precio para pagar la gran labor que hacen por gente como Miguel. Me quedo sin palabras cuando veo lo que veo. Mucha alegría de salir para adelante y a luchar, no queda otra.

¿Usted es futbolero?

Yo soy más del Madrid, del Atleti no... A raíz de mi hijo también me gusta el Betis. Espero que Gabi no me diga que me haga del Atleti. Cuando le vea el domingo le diré que no se cabree conmigo. No hay palabras para definir lo que hace por Miguel.