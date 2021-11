Miquel Montoro cuenta su experiencia como víctima de bullying de forma crítica: "Siempre pierde el agredido"

Este jueves 4 de noviembre se celebró a nivel global el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, una lacra que afecta a miles de estudiantes a diario. Según un informe realizado por la Fundación ANAR, los propios estudiantes declaran que, de los casos que se detectaron en el pasado, casi la mitad -un 47,8%- no fueron resueltos.

En este contexto, la liga ACB de baloncesto -en su campaña Actuemos contra el bullying- ha entrevistado a Miquel Montoro, el famoso preadolescente que se hizo viral con su vídeo de 'Pilotes', en el que su reacción al ver que su madre estaba cocinando albóndigas cautivó a miles de usuarios. Sin embargo, Montoro fue víctima de acoso escolar y recuerda que fueron momentos muy duros.

"Yo siempre he estado gordito, grasoso. Se reían de mí por ser como yo era: a mí las plays y eso nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo [...] Estamos en una generación en que o eres lo más o no eres nadie. Se metían conmigo llamándome gordo [...] Yo no podía correr, aunque te hago un footing en medio del campo que te quedas muerto, pero tiene que haber unas ovejas delante mío. Se metían conmigo por eso. Eso un día vale, dos también, tres... Pero cuando ya son cuatro años, pues ya lo pasas muy mal", declara el protagonista.

De estas experiencias también se aprende

Sin embargo, Montoro mira a esta etapa de su pasado un periodo que le ha hecho ganar confianza en sí mismo: "¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. El que hace bullying es un cobarde, porque tiene que hacerlo para ser más que tú. Yo ahora mismo he empezado a ser un poquito conocido, y hay cosas que me dicen, porque siempre, siempre, vas a encontrar al típico que te va criticar... Pero el bullying te hace una persona más fuerte y saber defenderte en el caso de decir: 'Aquí estoy yo y tengo que mandar yo. No voy a hacer lo que otras personas me digan', a no ser que sea tu madre con el zapato en la mano, ojo cuidado, que eso ya no es bullying".

Además, el actual youtuber se cuestiona con confianza: "Pero, ¿por qué te tienes que dejar influenciar por una persona que no vale dos euros?". Para después lanzar una certera y crítica reflexión sobre el acoso: "Es una cosa que no tiene que existir, directamente. Además, ¿Por qué el afectado, el que sufre bullying, es el que se va a otro cole? A veces parece que somos nosotros los culpables del bullying y eso es muy injusto".

Invita a "actuar" si hay constancia de un caso

Miquel Montoro ya es capaz de ver con cierta perspectiva su etapa en la que fue víctima de acoso escolar y es consciente de la importancia de intervenir lo antes posible para frenar un caso: "También quiero dar mi punto de vista: si tú sabes de alguien que lo está pasando mal, que tiene algún problema, siempre actúa contra el bullying, siempre, ayúdalo a salir de esto que es muy, muy, muy doloroso. Así que ya lo sabéis, actúa contra el bullying",