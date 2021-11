'The Telegraph' hace una mención especial a "la región olvidada del norte de España": Asturias

El diario británico 'The Telegraph' ha dedicado un artículo para recomendar y hacer un homenaje a "la región olvidada del norte de España con un curioso amor por el queso", tras los World Cheese Awards celebrados esta semana en Oviedo, capital del Principado de Asturias.

En el artículo, el diario asegura que Asturias es la región española con la mayor variedad y concentración de quesos, por lo que lo recomienda para los amantes de esta comida. No obstante, "tiene mucho más que ofrecer", recalca el periódico, "Asturias no es la España del imaginario popular ya que no hay paella ni bailaores de flamenco ni un calor mediterráneo abrasador".

El diario destaca los paisajes de la región, y asegura que "más tonos de verde que la paleta de Monet". "Asturias fue diseñada por un algoritmo inteligente para mantener a todos felices. No tiene que elegir entre playas o montañas, o entre una escapada a la ciudad o unas vacaciones activas, ya que esta región en el norte de España se concentra mucho en un área pequeña. No es de extrañar que muchos españoles tengan casas de vacaciones allí realmente. Personalmente, iría allí solo por el queso".

Además, también ha dejado un espacio especial para la comida asturiana, "es una de las principales regiones gastronómicas de España". Entre sus destacados se encuentra la fabada, los cachopos, los quesos o la sidra.

Oviedo, Santa María del Naranco o el Santuario de Covadonga entre sus recomendaciones

'The Telegraph' ha recomendado descubrir Oviedo, pasear por sus calles y admirar una de las mejores arquitecturas prerrománicas del mundo, "es un encantador barrio medieval, visitar iglesias, palacios y museos gratuitos", asegura.

Por otro lado, también hace una mención especial a Santa María del Naranco, un "pueblo de casas de piedra y pizarra con el telón de fondo de laderas densamente boscosas y hórreos, fascinantes almacenes de grano de madera levantados sobre pilares de piedra".

Por último, también menciona el Santuario de Covadonga e invita a los británicos a "Bajar en canoa por ríos rugientes, barrancos, escalar, andar en bicicleta por numerosos senderos o caminar".