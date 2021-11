El juez y el fiscal reiteran que el BBVA no aporta la documentación del caso Villarejo

El juez y el fiscal vuelven a demandar al BBVA que aporte toda la documentación del caso Villarejo. En un auto del pasado 4 de noviembre el juez del caso Manuel García Castellón reitera textualmente que los documentos aportados no son todos los requeridos y que por tanto el BBVA no ha cumplido con el requerimiento.

Textualmente en el auto al que ha tenido acceso la cadena SER se subraya que “Pese a que BBVA alegue que ha cumplido con el aporte documental requerido, éste no es completo o pleno. En el informe del Ministerio Fiscal se expone que los documentos aportados no son todos los requeridos y que, en todo caso, se contienen una serie de pantallazos y otros que no son los expresamente interesados. Por dicho motivo, y ante la necesidad de acceder a la documentación requerida de modo completo, ha de estimarse la petición formulada por dicho Ministerio Público, por lo que no se considera cumplido el requerimiento previo a BBVA”.

Lo que se pide es “la documentación relativa al contrato de apertura del 23 de diciembre de 2004, junto con la documentación anexa al mismo (caratula de firmas, Documentos relativos al pago de impuestos, cuentas anuales de CENYT presentadas para autorizar la apertura etc... ), es decir, toda la documentación que, a fecha 23 de diciembre de 2.004 toda oficina del BBVA debía de tener para autorizar la apertura de una cuenta a una sociedad”.

Además se exige al banco que “certifique los poderes otorgados al antecesor de Julio CORROCHANO como director de seguridad del banco, así como para que certifique si los poderes que se acordó otorgar a Julio CORROCHANO el 17 de junio de 2004) eran los propios de los antecesores en su puesto“.