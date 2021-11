Iturralde González relata el día que Puyol fue a su vestuario a escuchar música

Como cada martes, Iturralde González ha respondido en SER Deportivos, con Francisco José Delgado a todas las preguntas de los oyentes. Este martes ha hablado de la primera camiseta que intercambió con un futbolista, de islas desiertas y hasta de música.

¿No podríamos enviar a Hernández Hernández o a Gil Manzano más allá del Trópico de Capricornio y traer algún bielorruso que sea mejor que ellos?

Si hace falta hacer algún intercambio se hace, no hay ningún problema.

En el Atleti - Villarreal. el árbitro hace repetir el saque de puerta porque un jugador estaba en el semicírculo, ¿está bien hecho?

Si está en el semicírculo no tiene por que repetirse, pero si no recuerdo mal, había otro jugador que estaba pisando el área grande. El semicírculo solo sirve para que, en un penalti, todos los jugadores estén a 9'15.

En una jugada, el portero saca de portería, patea el balón, hay una ráfaga de aire y se mete directamente en la portería sin que la toque nadie. ¿Sería gol válido?

No. Sería córner.

Nos estamos encontrando diferentes criterios arbitrales y en Málaga tenemos la sensación de que siempre se pita lo contrario a lo que nos interesa. Otra cosa, ¿qué opinas del tema del cuerpo específico para VAR?

Como son jugadas de criterio, es muy difícil, pero la mayoría sí que tienen un criterio ajustado. El cuerpo específico de VAR lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Ya solo hay 14 y no todos, son los internacionales y cuatro específicos de VAR. Poco a poco.

Si tuvieras que irte a una isla desierta, ¿cuál sería?

¿Qué más da? Cualquiera que haga calor, que no haga mucho frío.

¿Barricada o Extremoduro?

Barricada. Barricada, Marea para mí lo escucha más gente de Madrid hacia el norte y Extremoduro, de Madrid hacia al sur.

¿Algún jugador ha ido a tu vestuario a escuchar tu música?

Puyol. Él estaba sancionado o lesionado. Pasaría por ahí cerca y la escucharía porque yo la tenía a tope y entonces vino y entró. También porque nos conocíamos desde hace tiempo. Es más, Puyol fue el primero que me pidió la camiseta y desde ahí empecé a intercambiar camisetas con los jugadores. Casi me sancionan. Le dije, 'no hay ningún problema' y se la cambié. Me llamó Victoriano Sánchez Arminio (el presidente de los árbitros por aquel entonces) y me preguntó que por qué me había cambiado la camiseta con Puyol. Le dije, 'me he cambiado la camiseta con Puyol porque si un jugador te pide, considero que no tenemos que estar en una burbuja'. Me hizo ilusión porque un jugador te la pedía y te trataba como un profesional.

¿Cuántas camisetas tienes?

Muchas, y muchas que me han 'robado'. Los recuerdos no me los va a quitar nadie, pero si puedes hacer feliz a alguien con una camiseta, pues mira.

¿Alguna vez has tenido bronca después de alguna decisión polémica en alguna cena? ¿Has tenido algún pollito?

No. Como somos todos de la misma, 'religión', no ha habido nunca ningún problema.