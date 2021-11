El miedo infundado del gran apagón

Hace unos días, el Gobierno de Austria anunció el riesgo de un posible gran apagón en el país. De hecho, las autoridades austriacas hicieron un llamamiento a la población para prepararles ante un posible fallo en el suministro energético europeo que dejaría sin electricidad, internet o calefacción a todo el país. Sin embargo, en España no sería posible, se trata de un miedo infundado.

España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. La capacidad de nuestro país de generar electricidad es de 107 gigavatios (GW) al día. De hecho, el momento de mayor consumo en la historia de España antes del crack de la bolsa de 2008 fue el 17 de diciembre de 2007 y consumimos 45 gigavatios, menos de la mitad de la capacidad que tenemos de generar.

Ni siquiera durante el temporal de Filomena, cuando se consumieron 42 gigavatios, hubo riesgo de desabastecimiento. Las centrales generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día, por lo que no hay riesgo de colapso de la generación como tampoco hay riesgo de que colapsen las nucleares y si pasara, entran cada día 10 fuentes de energía diferentes. Incluso si las nucleares se apagaran mañana como ha amenazado alguna eléctrica, al margen de que los responsables irían a la cárcel y luego a la ruina, todavía nos queda la energía hidráulica, la eólica, fotovoltaica, otras renovables, las turbinas combinadas y los ciclos de gas.

La diversificación de energía que tiene España impide el gran apagón y nos diferencia de Austria, que depende de los gases que vende Rusia y este país está intentando impulsar un gasoducto que no pase por Ucrania para no pagar el peaje que le cuesta. España no está en esa situación, sino que Argelia inyecta el gas en nuestro país que entra en 7 regasificadoras y hay tanqueros que nos abastecen. Además, España tiene la obligación legal de guardar 40 días de reserva estratégica de gas para generar electricidad.