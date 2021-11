"Que Luis Enrique siga más allá del Mundial es difícil": #ConexiónGallego repasa la actualidad deportiva

La Selección Española afronta dos partidos clave en esta semana. Tras varias décadas seguidas apareciendo en las fases finales, los encuentros ante Grecia y Suecia suponen dos finales para los de Luis Enrique de cara a su clasificación al Mundial de Catar 2022. Ambas pruebas de fuego llegan en un momento de tensión entre el seleccionador y la Real Federación Española de Fútbol, habiendo dudas sobre su continuidad. Mientras, Xavi ya ha aterrizado en el Barça y expone una mano dura que no se esperaba de él.

Tensión con Luis Enrique en una semana decisiva

Antón Meana informó en 'El Larguero' sobre las dudas que hay en torno a la figura del asturiano en la Federación. Pese a que no despierta inquietud su calidad como entrenador y esas voces discordantes no vienen de la cúpula directiva de Las Rozas, hay varias federaciones territoriales a las que no les gusta Luis Enrique por su agresivo discurso. "En las territoriales no a todo el mundo le gusta Luis Enrique. Para mí, que Luis Enrique siga más allá del Mundial es difícil. Y es el mejor entrenador en el campo", explicaba Meana.

Lo que no levanta tantas dudas en la Federación es a quién convoca, aunque sí es un debate que está en la calle. Pese a que Dani Carvajal expusiese en 'El Larguero' conformidad con las decisiones de Luis Enrique con la lista, el periodista confirmó que con los micrófonos apagados la realidad sería otra. "En el vestuario del Madrid no entienden por qué hay tantos jugadores del Barça pese a su mal momento y de los suyos tan pocos", comentaba Meana. A esta política de Luis Enrique ante las convocatorias, añadió que puede ser perjudicial: "Jugadores seleccionables como Canales, Ander Herrera o Aspas que se desconectan".

España se la juega

Grecia y Suecia son las piedras en el camino que tiene la Selección en su camino al Mundial de 2022. La ausencia sería histórica, finalizando una racha de varias décadas de apariciones en las fases finales, siendo un fracaso para la Roja. Pese a ello, aún quedaría una repesca, algo que complicaría aún más la presencia de España en la cita mundialista. "Si fallamos con Grecia o Suecia nos tendríamos que ir a una repesca muy complicada", explicaba Gallego.

Para la primera cita, ante Grecia, Javi Herráez afirmó que el hermetismo en cuánto al XI es máximo. "Luis Enrique no enseña sus cartas hasta dos horas antes del encuentro, pero esta es mi apuesta: Unai Simón; Azplicueta, Torres, Laporte, Alba; Busquets, Koke, Gavi; Sarabia, Olmo y Morata", comentaba Herráez.

El 'método Xavi' aterriza en el Camp Nou

Xavi ya ejerce como entrenador del FC Barcelona. En su titánica tarea de reconducir el rumbo del club, el nuevo inquilino del banquillo ha mostrado un decálogo de normas que va a restringir la libertad de los futbolistas, algo que ya pasaba con Pep Guardiola o Luis Enrique. "Xavi ha llegado y en vez de hablar de 'tiki-taka' habla de la disciplina", afirmaba Gallego.

Respecto a como puede caer esta mano dura en el vestuario, el presentador de #ConexiónGallego comentó que aplicar sus normas "será más sencillo sin Messi". No solo se ha hablado de la conducta de la plantilla, ya que Dani Alves ha sido relacionado con el Barça para llegar en este mercado de invierno. "Nadie se ha acercado a su rendimiento, pero yo no lo veo. Fichar a un jugador de 38 años no es el camino", explicaba Gallego.