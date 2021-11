"Pensé en tomar pastillas": Will Smith revela que pensó en suicidarse cuando tenía 13 años

El actor Will Smith ha reconocido en sus memorias que pensó en suicidarse cuando tenía 13 años. Algo que ya adelantó hace apenas unos días en el primer avance de su nueva serie documental para YouTube y que ha querido profundizar en un libro en el que también habla sobre su exitosa carrera cinematográfica y otros aspectos más oscuros de su vida como la vez en la que pensó en matar a su padre mientras este luchaba contra el cáncer.

Según recoge USA Today, el actor trató de poner fin a su vida el mismo día en el que su madre abandonó el hogar tras los continuos abusos de su padre. Tal y como recogen las memorias de Will Smith, su padre, Williard Carroll Smith, golpeó a su madre, Caroline Bright, en múltiples ocasiones en su casa de Filadelfia. La última de ellas fue cuando el actor tenía 13 años, momento en el que la mujer decidió marcharse de casa: "Ya había tenido suficiente".

Will Smith pensó en suicidarse tras la marcha de su madre: "Pensé en tomar pastillas"

Después de hablar sobre los distintos abusos que sufrió su madre a lo largo de su relación con William Carroll Smith, el actor recuerda que esta se marchó un día al trabajo para no volver: "Se fue a trabajar a la mañana siguiente y no volvió a casa. No fue muy lejos, solo a unas pocas manzanas de la casa de la abuela Gigi, pero el mensaje era claro: había terminado". Una marcha que supuso un duro golpe para el joven Will, quien pensó por primera vez en quitarse la vida abrumado tanto por la culpa como por la soledad.

El actor reconoce que pensó en suicidarse con pastillas. En ese preciso instante, Will Smith también recordó que un niño había perdido las piernas mientras jugaba en las vías del tren que estaban cerca de su casa y todas esas series de televisión en las que vio a personas cortándose las muñecas en una bañera con la intención de quitarse la vida. Sin embargo, y después de pensar en las distintas formas de suicidarse, el actor reconoce que pensaba en su abuela Gigi: "Escuchaba a Gigi decir que suicidarse era un pecado".

"Una oscuridad se apoderó de mí": Will Smith reconoce que pensó en asesinar a su padre

Por todo ello, Will Smith decidió hacer caso a su "brújula moral" y seguir adelante. Sin embargo, nunca olvidará todo lo que su padre le hizo a su madre. De hecho, y después de explicar cómo abusaba de ella en las memorias, el actor reconoce que llegó a pensar en matarlo durante su batalla contra el cáncer: "Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría".

Entre otras cosas, el actor valoró la posibilidad de tirarlo por las escaleras: "Una noche, mientras le sacaba de la habitación y le llevaba de su dormitorio al baño, una oscuridad se apoderó de mí. Me detuve al borde de las escaleras, donde pude haberle empujado hacia abajo y haberme salido con la mía, pero no lo hice. A pesar de que todas esas décadas de odio, dolor y resentimiento acabarían de un plumazo, negué con la cabeza y procedí a llevarle al baño".