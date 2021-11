Will Smith cuenta cómo quería matar a su padre por malos tratos a su madre

El actor Will Smith está inmerso en un proceso de promoción de sus memorias y una nueva serie documental en Youtube titulada 'Will Smith: The Best Shape of My Life'. En el avance de esta serie ya confesaba que se planteó el suicidio: "Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio". En ella, hablará de cómo se puso a dieta, pero también de momentos difíciles de su vida privada. No obstante, sobre esto último incidirá más en sus memorias. Un capítulo importante estará dedicado a su infancia, etapa en la que, tal y como ha revelado la revista People en un avance, tuvo la intención de matar a su padre, Willard Carrol Smith, y vengar así a su madre. Caroline Bright, por los malos tratos recibidos.

El próximo 9 de noviembre saldrá publicado el documento en el que se adentrará más, pero ya ha avanzado uno de los episodios más complicados de su vida, donde es protagonista junto a sus padres. Todo se remonta a cuando tenía nueve años: "Mi padre era violento, pero también estaba en cada ensayo, obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas. Escuchó cada disco, visitó todos los estudios. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a mi familia puso la comida en la mesa todas las noches de mi vida".

Así intento Will Smith matar a su padre

Además de este recuerdo, en parte positivo, también ha explicado otro apartado que le llevó a valorar seriamente acabar con la vida de su progenitor. "Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que se desplomó. La vi escupir sangre. Ese momento en la habitación, posiblemente más que cualquier otro de mi vida, ha definido quién soy", relata.

Lamenta ser un "cobarde": "Dentro de todo lo que he hecho desde entonces, los premios, elogios, los personajes... hay una cadena de disculpas hacia mi madre por mi inacción ese día, por no hacer frente a mi padre, por ser un cobarde".

Como solución a ese sufrimiento, aquello que no se atrevió, pensó en vengar a su madre, aprovechando que, tras el divorcio de ambos en el año 2000 y antes de la muerte de su madre, tuvo que cuidar de su padre, enfermo de cáncer: "Una noche, mientras le sacaba de la habitación y le llevaba de su dormitorio al baño, una oscuridad se apoderó de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día lo haría: vengar a mi madre. Que, cuando fuese lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, cuando dejara de ser un cobarde, le mataría. Me detuve al borde de las escaleras, podía haberle empujado hacia abajo y haberme salido con la mía. Todas esas décadas de odio, dolor y resentimiento acabarían de un plumazo, pero negué con la cabeza y procedí a llevarle al baño".

Esos momentos, el de los malos tratos a su madre y su renuncia de venganza, han marcado lo que ahora es la estrella estadounidense: "Lo que habéis llegado a entender como 'Will Smith', la estrella de cine más grande, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado, diseñado para protegerme de mí mismo. Para ocultar mi verdadero yo del mundo. Para esconder al cobarde". Su padre acabó falleciendo ese mismo año, en 2016, por la enfermedad.