Elorza se salta la disciplina de voto y no apoya a Arnaldo como magistrado del Constitucional

El diputado socialista Odón Elorza ha explicado en 'Hora 14', en la SER, que finalmente no ha votado a favor de la idoneidad de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional. "No he incorporado su nombre en la papeleta y, por lo tanto, no le he apoyado", ha afirmado después de que este martes dijera en Hoy por Hoy que esperaba que el PSOE le permitiera intervenir en el pleno del jueves en el que se votarán los nombres propuestos para entrar en el Tribunal Constitucional.

Elorza ha contado que ha mantenido una reunión con la secretaria general del grupo parlamentario sobre el sentido de su voto. "Ha sido una reunión de buen tono y no debe trascender lo que hemos hablado. Estamos en el mismo partido y hay que respetarlo", ha contado tras confirmar que no ha hablado con el portavoz Héctor Gómez.

El diputado socialista ha dicho que antes no podía explicar "a fondo" lo que iba a votar por responsabilidad: "No podía estar desautorizado al Gobierno. Era necesario para desbloquear la renovación y no deja de ser una trágala importante. He desligado mi responsabilidad de mi tarea personal".

Odón Elorza ha dicho que el PSOE podía haber intentado "ir más allá" ante el PP y haber dejado "en evidencia" la trayectoria de Enrique Arnaldo, a quien Elorza interrogó en comisión y cuyo perfil ha criticado. Elorza sostiene que el candidato propuesto por el PP "no reúne las condiciones de ejemplaridad". "Quizás he sido demasiado crítico en mi intervención. Así me lo han hecho llegar", dijo esta semana en la SER..

Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso. — Odón Elorza (@odonelorza2011) November 11, 2021

Elorza ha vuelto a argumentar que los vínculos de Arnaldo con casos de corrupción que salpican al PP no le hacen un candidato digno y cree que le han apartado de la sesión del jueves y que el motivo es su posición crítica hacia ese magistrado cuyo nombramiento han pactado PSOE y PP.

El PSOE pide el justificante

La dirección del Grupo Parlamentario Socialista tiene por costumbre solicitar a sus diputados un justificante cuando realizan el voto de manera telemática y así ocurre este jueves en la votación para los nombramientos al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Para la elección de los órganos constitucionales, la votación es secreta, y por prevención de Covid, los diputados deberán escribir los nombres de los candidatos a los que desean votar, hasta cuatro nombres para el TC y hasta seis nombres para el Tribunal Cuentas. Mientras que, en el caso del Defensor del Pueblo, podrán escribir el nombre del candidato o votar en blanco.

Justificante completo

Según varias fuentes del PSOE, los diputados pueden remitir a la dirección del grupo el justificante completo de su votación, en el que aparece incluso la 'parte secreta' de la misma.

Así lo están haciendo la casi totalidad de los diputados que está remitiendo a la secretaria adjunta al secretario general y portavoz sustituta segunda, Ana Belén Fernández, sus justificantes de votación al completo, de manera que la dirección conoce qué ha votado cada uno de sus parlamentarios.

No obstante, como explican algunas señorías "tú eres libre de enseñar o no tu papeleta antes de meter en urna", aunque ésta sea telemática, porque es "tu libertad", y basta con informar a la dirección que has votado borrado la parte secreta del justificante, por ejemplo, o enviando solo la parte pública de la votación.

En el PSOE conocen que algunos diputados no están cómodos con los nombres acordados con el PP para renovar el TC, en concreto con el caso de Enrique Arnaldo, pero admiten que por "responsabilidad" y a tenor de que se trata de un acuerdo, respetarán la disciplina de voto. Los focos están puestos en el exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que ha comentado públicamente su malestar y sostenido que votará "con una pinza en la nariz".