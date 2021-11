El Congreso nombra a Ángel Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo

El Congreso de los Diputados ha comenzado este jueves con una polémica renovación del poder judicial, donde el magistrado propuesto por el PP, Enrique Arnaldo, ha centrado los focos debido a su controvertido pasado cercano a los populares, así como determinadas actividades realizadas que no se ajustaban con la legislación vigente.

Además de este nombramiento, otra de las votaciones llevada a cabo ha sido la renovación del Defensor del Pueblo, puesto para el que el único candidato era el propuesto por el PSOE, Ángel Gabilondo.

La propuesta de designación ha quedado aprobada con 240 votos a favor, 6 votos a en blanco y 3 votos nulos, donde tanto el Partido Popular como Unidas Podemos han mostrado su apoyo, además de los socialistas.

Así, pasará ahora al pleno del Senado para que apruebe su nombramiento. La votación tendrá lugar el próximo martes en la Cámara Alta y, una vez designado, reunirá de nuevo la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso para dar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos propuestos por Gabilondo, quien tomará posesión de su cargo el próximo 18 de noviembre. En este caso, María Teresa Jiménez Becerril y Patricia Bárcena García serán las adjuntas primera y segunda, respectivamente.

Gabilondo compareció el pasado 27 de octubre en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que aprobó por mayoría su "idoneidad", y en su intervención aseguró que no será sectario en su nuevo cargo y que trabajará por el interés de todos los ciudadanos. "No debo, ni quiero, ni puedo excluir a nadie, ahora no debo ser partidista ni sectario", afirmó