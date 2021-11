El baile de Vinícius y Neymar para celebrar la clasificación de Brasil al Mundial

Brasil ya está en el Mundial de Catar 2022 tras conseguir la victoria contra Colombia gracias a un solitario gol de Lucas Paquetá. Un tanto que sirvió para que Vinícius, convocado tras la lesión de Firmino, y Neymar celebrasen por todo lo alto el tanto junto al goleador. Un baile que demuestra el buen rollo que hay en el vestuario dirigido por Tite y comandado por el capitán Neymar Jr. que brindó con una asistencia de lujo el pase al mediapunta del Olympique de Lyon en el minuto 71.

O @ericfaria74 disse que a dancinha é:

🎵"Trava na pose, chama no zoom e dá um close"🎵

Confere, produção? 😂 pic.twitter.com/oHcqwQCyjg — ge (@geglobo) November 12, 2021

Después de una primera parte muy discreta, el equipo de Tite se reactivó con las entradas de Vinícius Júnior y Antony, que revolucionaron el partido y echaron por tierra el buen trabajo defensivo del cuadro de Reinaldo Rueda. La selección colombiana tuvo sus oportunidades en la primera mitad, pero se le acabó el fuelle en la segunda y ahora estará obligada a derrotar a Paraguay en Barranquilla para no complicarse la vida. Brasil se enfrentará a Argentina, en San Juan. Con este triunfo, Brasil sigue invicta y líder absoluta de las eliminatorias suramericanas, con 11 victorias y 1 empate en 12 jornadas. Su clasificación es un hecho. Colombia cayó provisionalmente del cuarto al quinto puesto, que da derecho a jugar una repesca. Suma 16 puntos y una racha preocupante: tres empates y una derrota. Cuatro partidos sin marcar goles.

La Canarinha se hizo con el timón del partido por la vía rápida, pero le costó arrancar el motor en la fría noche de Sao Paulo. Colombia, bien cerrada con una línea de cuatro defensas y cinco centrocampistas, no les dio un respiro. Marcaje fuerte y ni un milímetro de espacio. Aunque la primera finalización fue un disparo desde lejos de Barrios, Brasil siguió cimentando su dominio inerte. A los de Tite les costó un mundo llegar al área de David Ospina, en parte por el excelso trabajo defensivo de los cafeteros. Le faltó además alegría, verticalidad y creatividad. Mostró su peor versión. Cuando Neymar está inspirado consigue solventar esos problemas. Hoy el 10 no lo estuvo y hasta se desquició. Colombia siguió con su plan. Duván Zapata la tuvo en un obús que se marchó cerca del horizontal y Jefferson Lerma por poco no culmina una jugada ensayada.

El partido se fue tornando bronco por momentos. Hubo un sinfín de interrupciones, varios piques entre los jugadores y bastantes miradas desafiantes. En medio de esa tensión, en una de las pocas transiciones rápidas de Brasil, Danilo apuró la línea de fondo y disparó al palo, previo toque de un rival y Marquinhos pudo romper la igualdad en un cabezazo franco a la salida de un córner.

La Tricolor también avisó con una buena conducción de Cuadrado que finalizó Luis Díaz desde fuera del área. Su disparo, potente y ajustado al palo, heló la sangre de la hinchada verde-amarilla. Colombia llegó al descanso con los deberes hechos; Brasil, con todo por hacer, aunque lleno de revulsivos en el banquillo. Tite dio entrada a uno de ellos en el intervalo. Llegaba el turno de Vinícius Júnior. Fred fue el sacrificado. El seleccionador gastó su primer cambio, curiosamente con un jugador que sólo citó cuando se lesionó Roberto Firmino.

Por su parte, el conjunto de Reinaldo Rueda no cambio de guión. Bien juntos atrás y a resistir. Cada vez que Neymar agarraba el balón había tres hombres a su alrededor. Pero Tite volvió a mover la coctelera poco después con Antony y Matheus Cunha. El nuevo frente de ataque le dio un nuevo aire a la pentacampeona del mundo, ahora más eléctrica.

No tardó en llegar el gol. Marquinhos recuperó en la medular y conectó con Neymar, que de primeras infiltró para Paquetá. El mediapunta del Lyon disparó también de primeras y batió a Ospina para romper la igualdad. El gol finiquitó el duelo. A Colombia no le quedaban fuerzas después del enorme esfuerzo realizado y Brasil se dio por satisfecho con la clasificación en el bolsillo.