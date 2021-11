El PSG femenino pide el aplazamiento del partido contra el Lyon tras el presunto ataque de Diallo a Hamraoui

El Paris Saint Germain ha pedido aplazar el próximo partido ante el Olympique de Lyon a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) tras la agresión que ha sufrido Keira Hamraoui y la posterior detención de Aminata Diallo. Ésta última ha sido absuelta sin cargos por su supuesta implicación en la agresión del pasado 4 de noviembre.

35 horas después de su detención, Diallo ha sido liberada de la custodia policial. La jugadora fue detenida por el Servicio de Policía Regional de Versalles como parte de los procedimientos abiertos tras el presunto asalto. El periódico 'L'Equipe' informó que Diallo, de 26 años, supuestamente había intentado herir físicamente a su compañera de equipo Kheira Hamraoui al hacer que dos hombres enmascarados la sacaran de un automóvil y la agredieran.

"Paris Saint Germain toma nota de la liberación de Aminata Diallo de la custodia policial. El club sigue apoyando a sus jugadores para que puedan superar este calvario lo antes posible. El club quiere agradecer a todos por mostrar moderación y respetar la presunción de inocencia, así como la privacidad del equipo", ha comunicado el PSG que reitera su confianza en la justicia para arrojar luz sobre los hechos.

Ante estos hechos, el PSG no quiere ir al Lyon a disputar el encuentro de este domingo. Las dos jugadoras, tanto Kheira Hamraoui como Aminata Diallo no se han entrenado este viernes por la mañana, una sesión en la que el club ha contado con un alto sistema de seguridad. Por su parte, el diario 'Le Parisien' ha contactado con el Lyon que dice que aún no ha recibido información del aplazamiento del partido. "El Lyon explica que ya hizo una solicitud de aplazamiento de este encuentro hace tres semanas, por su programación entre dos partidos de Champions y la jornada adicional de recuperación de que dispone el PSG y afirman que la FFF les explicó que era imposible posponer este partido", ha explicado el periódico francés.