El Parlamento Europeo presiona para ampliar la lista de paraísos fiscales

Europa deja de ingresar cada año 825.000 millones de euros por culpa de la evasión fiscal. Así lo estima un informe presentado por los socialdemócratas en el Parlamento Europeo. Gran parte de este dinero se va a lo que la Unión Europea, considera, como paraísos fiscales. Bueno, quizás no del todo. El Consejo Europeo retiró recientemente a las isla de Dominica, Anguila y Seychelles de la lista conocida como 'territorios no cooperadores a efectos fiscales' una decisión no exenta de polémica y que le ha valido la crítica de los eurodiputados, que exigen imponer criterios más estrictos para configurar la lista.

A raíz de los papeles de Pandora los eurodiputados han señalado el conflicto de intereses de varios ministros y jefes de Estado europeos, que al final tienen mucho que decir a la hora de elegir los territorios que entran en esta lista.

De hecho, territorios como Suiza, San Marino, o Andorra -donde algunos 'youtubers' suelen trasladar su domicilio fiscal para pagar menos- aparecen en la lista verde del Consejo Europeo como países que sí colaboran. Esto tiene efectos negativos para otros territorios. Territorios como España, Italia o Francia, cuyas economías han sufrido especialmente por culpa de la pandemia, pierden unos 10.000 millones de euros al año solo en impuesto de sociedades.

El Parlamento Europeo ha solicitado que la Unión Europea legisle en base al acuerdo internacional sobre fiscalidad corporativa, un acuerdo hecho precisamente para fijar un tipo mínimo y que las empresas no caigan en la tentación de trasladar su negocio a otro sitio para pagar menos de lo que les corresponde.