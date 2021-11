Ya han pasado más de 50 días desde que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción. Cerca de dos meses en los que los principales rostros televisivos se han acercado hasta el corazón de La Palma para informar de lo que sucedía en la isla en tiempo real. Desde Susanna Griso hasta Pedro Piqueras, quienes prepararon programas de lo más divulgativos para explicarle a la sociedad lo que estaba sucedido en la también conocida como Isla Bonita.

Entre todas las personalidades que se han acercado hasta La Palma se encuentra Andreu Buenafuente, quien tenía la intención de hacer un programa didáctico pero acabó haciendo lo que mejor sabe hacer: el humor. Así lo ha dado a conocer en el monólogo que se ha emitido este jueves en Late Motiv, donde ha querido contar la historia de cómo ha llegado hasta La Palma para hacer un programa especial: "Me gustaría contaros la historia de todo lo que ha pasado".

De un programa de divulgación a una comedia más que necesaria

Después de decir que el hecho de ver cómo la lava destruía todo a su paso le "acojonó", el presentador del programa de Movistar + ha explicado que estas imágenes le llevaron a querer hacer un programa especial para los palmeros y palmeras. A pesar de que en un primer momento quiso hacer un programa de divulgación, los vecinos y vecinas de La Palma querían volver a sonreír: "Todo el mundo nos decía que qué bien que viniéramos a hacer comedia. El problemón ya lo conocemos porque lo estamos viviendo. Entonces queremos comedia".

¡Vamos con #LateMotivXLaPalma!



Un programa que podría ser de divulgación pero que, por lo que sea, al final es de comedia. pic.twitter.com/AAEBbkjCTA — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) November 11, 2021

Dado que estaban dispuestos a hacer un programa desde La Palma, el equipo de Late Motiv se puso en contacto con el alcalde de Fuencaliente, quien no sabía quién era Andreu Buenafuente. Dado que no sabía quién era, su equipo le dijo que era parecido a El Gran Wyoming. Algo que enfadó al cómico de Movistar+, quien recordaba que era mucho más mayor que él: "¿Tú sabes la edad que tiene Wyoming? Él no ve otra erupción".

Desde el rescate de los perros hasta la idea de bombardear el volcán

Anécdotas aparte, Andreu Buenafuente ha reconocido estar muy contento de conocer a los palmeros y a las palmeras porque le han hablado muy bien sobre ellos: "Os quiero felicitar por el sentido de la comunidad y vuestra resiliencia". También por hacer "cosas acojonantes" como el rescate a los perros: "En mitad del follón, cuando se dice no se puede entrar, van unos que rescatan perros, que seguro que iban en chanclas, y tienen tiempo de rescatar a los animales y poner que son del Equipo A. Es maravilloso".

Por otro lado, también recuerda la idea del presidente del Cabildo de La Gomera, quien planteó bombardear el volcán para guiar la senda de la lava: "Eso es imbatible. Yo, por el capricho, le dejaba que tirara cuatro bombas en el cráter". Una serie de anécdotas sobre el volcán y La Palma que acababa con Andreu Buenafuente recordando a los vecinos y vecinas de la isla que el partido de verdad comenzaría cuando terminara el volcán.