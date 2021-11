Un hombre logra visitar todos los países del mundo con solo 30 años: así gestionó y pagó la aventura

Uno de los principales sueños de muchas personas es poder visitar durante su vida el mayor número de países posible. Y más aquellos admiradores de la novela de Julio Verne 'La vuelta al mundo en 80 días', historia posteriormente tratada también como película. Pues bien, en un poco más de tiempo, pero solo con 30 años, un joven estadounidense ha logrado visitar todos los países del mundo, los 193 reconocidos por la ONU más Kosovo, Palestina, Taiwán y el Vaticano. Su última parada ha sido Arabia Saudí. Ha tardado apenas una década en lograrlo. Su nombre de este aventurero es Drew Binsky, y además lo ha ido contando en sus redes sociales. "Creo que soy la persona número 250 que visita todos los países", cuenta a la CNBC.

La pregunta que muchos se harán es cómo ha logrado pagárselo, pero lo cierto es que no pertenece a una familia rica. Todo se remonta a cuando empezó a estudiar en Praga, ya tachando un país de la lista. Después se fue a Corea del Sur como profesor de inglés, destino donde creó un blog de viajes y se hizo conocido. Enseñando inglés en Corea cobraba 2.000 dólares (1.750 euros) al mes y el alojamiento era gratuito. Entonces fue ganando popularidad en las redes sociales, de donde empezó a ganar dinero. Entre lo que pudo ahorrar y la hospitalidad de sus seguidores en cada país iba encontrando un techo bajo el que dormir y también se iba buscando transporte a muy bajo coste. 1.458 vuelos y 1.117 autobuses y trenes para lograr su objetivo.

"El promedio es de una semana. Hay alrededor de 10 países en los que pasé más de tres meses, y pasé más de seis meses en Vietnam, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur y República Checa", cuenta también al medio americano. "Pero algunos de ellos, Luxemburgo, Mónaco, Liechtenstein y hay un par de países en el centro de Sudáfrica, puedes entrar y hacer todo lo que quieras en 24 horas. En el futuro, planeo quedarme un mínimo de dos semanas porque realmente puedes empaparte", añade.

YouTube, clave para su crecimiento y continuar el reto

"Mi plan es no tener ningún plan. Me gusta ser espontáneo. Los mejores momentos de tu vida llegan cuando sales de tu zona de confort. Tengo una forma única de viajar en la que confío en mis seguidores de las redes sociales y amigos locales. Me recogen y me muestran su país. La mayor parte del tiempo llego a un país en el que no sé dónde duermo esa noche.", afirmaba en la entrevista en la CNBC. Pero dentro de esa espontaneidad sí tenía como base ir subiendo sus viajes a YouTube. En concreto, fue un vídeo sobre una hamburguesería de Bangkok el que le hizo ganar cerca de 10.000 dólares gracias a las más de cinco millones de visitas que tuvo.

Actualmente obtiene unas ganancias de entre 20.000 y 40.000 euros mensuales. También cuenta con marcas y patrocinadores que le dan cerca de 30.000 dólares por vídeo, y ha creado incluso merchandising y cursos. En 2015, por ejemplo, llegaron los primeros patrocinadores dado su éxito en Snapchat. En total, cuenta con ocho millones de seguidores en redes, más de dos solo en su canal de YouTube. Pero pese a la popularidad, mantiene el gusto por ir improvisando y con un plan bajo mínimos: "No voy a gastar dinero en billetes de primera clase, todavía como comida callejera y todavía duermo en hoteles modestos".