"Me da asco": el actor Jaime Lorente, de 'La Casa de Papel', estalla contra el ego de algunos compañeros

Jaime Lorente se encuentra en un gran momento profesional tras participar en series de éxito como 'La Casa de Papel' o 'Élite' en Netflix o 'El Cid' en Amazon Prime Video. Como muestra en sus redes sociales, ama su trabajo, que tantos papeles en diferentes proyectos le está otorgando. Sin embargo, con lo que no traga es con la hipocresía y el "ego" de algunos compañeros de profesión que forman parte de "la industria de premios" y se interesan solo por ello mientras a la vez "reniegan".

"Os voy a ser sinceros", comenzaba. "La industria de los premios sostenida por el ego de actores y actrices que reniegan de ellos por miedo a no ganarlos pero desean hacerlo incluso por encima del motor artístico que supone el trabajo en sí ME DA ASCO", escribe en su perfil de Twitter. Y sentencia: "Yo amo mi oficio, imbéciles".

Os voy a ser sinceros, la industria de los premios sostenida por el ego de actores y actrices que reniegan de ellos por miedo a no ganarlos pero desean hacerlo incluso por encima del motor artístico que supone el trabajo en sí ME DA ASCO. Yo amo mi oficio, imbéciles — jaime lorente lopez (@jaimelorente) November 13, 2021

"Cansado" de la importancia de los premios

El conocido actor español, cuyas últimas series han recibido bastante buenas críticas y algunos premios, defiende que se hable más de la calidad artística y de lo que significa cada serie o película en lugar de recurrir a la primera al debate de si va a ganar o no algún galardón.

"Es bastante cansado leer cualquier comentario sobre una obra, una película, o un acontecimiento artístico y que SIEMPRE vaya de la mano de “va a ganar no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué”, escribe en otro tweet. "Me aburrís", concluye.

Es bastante cansado leer cualquier comentario sobre una obra, una película, o un acontecimiento artístico y que SIEMPRE vaya de la mano de “va a ganar no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué”. Me aburrís — jaime lorente lopez (@jaimelorente) November 13, 2021

"Por qué los actores no se limpian las lágrimas cuando lloran en pantalla? Para que se vea? Alguna tendré por ahí seguro", escribía también recientemente para sus más de 300.000 seguidores en la mencionada red social.