Valentino Rossi se baja de la moto: el adiós de un mito que cambió la historia del motociclismo para siempre

Valentino Rossi (Urbino, Italia 1979) es protagonista de su 'último baile' en el Gran Premio de Cheste (Valencia) tras 26 años de carrera profesional en el mundo del motociclismo al que engrandeció gracias a sus 9 mundiales, siete de ellos en la máxima élite, con un total de 89 victorias y 235 podios en 13 temporadas. 'Il Dottore' (apodo con el que se conoce a Rossi y del que conoceremos su origen) ha puesto al motociclismo en primer plano y se ha convertido en leyenda.

Lo que puede que mucha gente no conozca es que el nombre de Rossi como ejemplo y leyenda de este deporte estuvo a punto de no ser así. Por el año 2006, cuando el italiano había ganado su primer Mundial en la categoría reina del motociclismo, estuvo a punto de fichar por la escudería Ferrari para ser compañero de Fernando Alonso o Michael Schumacher. Casi nada. Sin embargo, el italiano desestimó la oferta, ya que los del Cavallino Rampante le ofrecían un contrato en pruebas, y Rossi prefirió seguir con las motos y no se equivocó.

Hoy en día, es imposible no relacionar a Valentino Rossi con el Mundial de motociclismo. Su carisma dentro y fuera del paddock lo ha convertido en un icono a la altura de muy pocos. Tal y como comentó Mela Chércoles en Carrusel Deportivo, se trata del "Michael Jordan de las motos". De este modo lo ve un Rossi al que no le pesa para nada el título de ídolo de masas: "Lo más positivo de mi carrera es que muchas personas se han animado a seguir MotoGP por seguir mi carrera y este deporte ha ganado en fama. Creo que durante mi carrera me he convertido en algo distinto, en una especie de icono y es me produce mucha felicidad".

Valentino Rossi con Ferrari / Getty Images

El mundo del motociclismo se despide de una leyenda en el histórico circuito de Cheste en el que Valentino Rossi pasa de ser un gran piloto del Mundial y se convierte en absoluta leyenda. Su carrera va a quedar marcada para siempre por su papel para levantar pasiones en un mundo en el que eso no existía, su peor momento con la muerte de su amigo Simoncelli y sus rivalidades continuas con pilotos españoles que vivió su mayor punto álgido de tensión con Marc Márquez.

Sus nueve mundiales

Los mundiales de rossi TEMPORADA CATEGORÍA MOTO EQUIPO VICTORIAS PODIOS 1997 125 Aprilia RS 125 R Nastro Azzurro Aprilia 11 13 1999 250 Aprilia RSW250 Nastro Azzurro Aprilia 9 12 2001 500 Honda NSR500 Nastro Azzurro Honda 11 13 2002 MotoGP Honda RC211V Repsol Honda Team 11 15 2003 MotoGP Honda RC211V Repsol Honda Team 9 16 2004 MotoGP Yamaha YZR-M1 Gauloises Fortuna Yamaha 9 11 2005 MotoGP Yamaha YZR-M1 Gauloises Yamaha Team 11 16 2008 MotoGP Yamaha YZR-M1 Fiat Yamaha Team 9 16 2009 MotoGP Yamaha YZR-M1 Fiat Yamaha Team 6 13

¿Por qué se le ha conocido como 'Il Dottore?

"The Doctor", "Il Dottore", "Valentinik" o "Rossifumi" han sido algunos de los grandes motes de uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Consultamos su origen y aprovechamos para explicar por qué se la ha conocido de esta forma a Valentino Rossi.

El más habitual y por el que más se le reconoce es el de "The Doctor", que luce en el mono. El principal motivo de su autodenominación es que en Italia es muy común que los doctores de profesión se apelliden como él, tal y como él mismo confesó después de consultar las páginas amarillas del país.

Si nos centramos en su origen etimológico y en la realidad vivida por el propio Rossi, es que en el año 2005 recibió el título honorífico de "Doctor Honoris Causa" en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad de Urbino, localidad donde nació.