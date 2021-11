El regate de Gavi que desata la locura: recuerda al mejor movimiento de Iniesta

Gavi tan solo lleva cuatro partidos vistiendo la camiseta de la Selección española de fútbol, pero ya ha dejado grandes destellos sobre el césped que han provocado que muchos aficionados canten su nombre desde la grada. Sin ir más lejos, su actuación en la victoria de 'La Roja' contra Suecia —que certificó el pase al Mundial de Catar de 2022— ha dejado un gran sabor de boca.

Gavi ante la presión. Gesto técnico para salir de una situación complicada.pic.twitter.com/8UipRHoFdu — Charla Táctica (@CharlaTactica_) November 14, 2021

El joven jugador de tan solo 17 años es indiscutible en el Barça (está aún por ver si Xavi seguirá dándole la titularidad, algo que es probable) y en la Selección de Luis Enrique. El seleccionador español fue quien apostó por Gavi para la fase final de la Nations League pese a las críticas que suscitó que llevase a un jugador tan joven y que apenas había disputado pocos partidos con su club. Sin embargo, su apuesta ha dado resultados. Y destellos. El centrocampista de Los Palacios fue quien acaparó todos los focos con jugadas que recuerdan a la 'croqueta' de Andrés Iniesta [vídeo del regate], jugador emblema de la selección nacional. Un movimiento que sirve para salir de la presión y escapar de los rivales pasándose el balón de una pierna a otra. Parece fácil, pero no lo es.

Pablo Páez, padre de Gavi, pasó por 'Carrusel Deportivo' donde habló de la actuación del joven futbolista: "Los vellos de punta. Encima así en casa, eso nunca se olvida. En el fútbol no tiene nada que ver la edad, con lo que eres capaz de hacer. Él lo ha demostrado. Muy contento. España tiene mucho nivel tanto los que han ido como los que no", explicó en la SER. "Le he dicho que siga así disfrutando", añadió.

"Lo mejor que tiene él es que parece que está jugando en la calle con el balón. Sigue disfrutando, no se ha cansado nunca, no se pone nervioso... Es su pasión (...) Su madre y yo siempre le hemos dicho lo mismo: sé quien tú eres y no te creas nunca nadie más. No olvides nunca que eres de tu pueblo y no te creas nunca nada. No hace falta decírselo porque viene de una familia normal, que no es futbolero", dijo en la entrevista.