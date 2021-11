Ángel Martín habla por primera vez sobre el brote psicótico que padeció hace unos años: "Crucé la línea"

Ángel Martín, actualmente conocido por su 'Informativo matinal' en Twitter, ha confesado en una entrevista en 'El Mundo' uno de los episodios que más le han marcado en su vida: sufrió un brote psicótico por el que tuvo que ser ingresado en un hospital.

El humorista felicitó en la red social Facebook a su pareja por el éxito en taquilla de 'Wonder Woman' y le llenó la casa de regalos. Su novia, que no participó de ninguna forma en la película, decidió acompañarle al hospital, donde ingresó en psiquiatría. "Mis amigos más cercanos pensaban que era una broma interna entre mi chica y yo. Era imposible que alguien se diera cuenta. Y menos si encima eres cómico", confesó Martín, en la entrevista.

"Yo he conseguido descifrar un lugar en el que creo que se desbordó todo, ese momento en la bañera en el que se derrama el vaso por completo", dijo. En esa ducha, Ángel aclaró que tuvo un debate interno donde le entró rabia por "no poder guardar ideas exactas dentro de la cabeza para que se mantengan ahí intactas". Fue aquí donde comenzó a oír voces. "Si quieres la podemos crear ahora. ¿Quieres?".

Sobre su hospitalización, aclaró no recordar más allá de "la medicación y paseo arriba, paseo abajo por un pasillo muy largo", aunque tiene flashes con los que poco a poco va "ampliando el puzle".

En el libro que está a punto de publicar, 'Por si las voces vuelven', el humorista habla de un "cúmulo de varias causas" que le provocó este brote: desde las drogas hasta la depresión. A pesar de esto, Martín admite no atreverse a afirmar que ha dejado las drogas para siempre, aunque "de momento sí".

"Mi consumo de marihuana y de alcohol era extremadamente alto. Muy, muy, muy alto. Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio. Crucé la línea e imagino que eso influyó", confesó, sobre sus adicciones.

A pesar de que los hechos ocurrieron en 2017, los primeros momentos de Ángel Martín donde reconoce "estar bien" se remontan tan solo al pasado 2020. "Tener que parar en seco y eliminar el ruido, tener que descubrir las cosas indispensables en mi vida, me ayudó mucho", reconoció, sobre el parón por la pandemia.

El humorista admite en la entrevista no tener miedo de que vuelva esa locura. "No, qué va. Otra aventura, otro libro", dijo, con un tono humorístico. "He dejado de preocuparme por los 'y si...".