Hamraoui pide que se respete su vida privada y elude hablar de Abidal

Kheira Hamraoui pidió este martes que se respete su vida privada, mientras avanza la investigación sobre la misteriosa agresión que sufrió, y eludió hablar de Éric Abidal, cuyo nombre fue citado por la prensa como un posible testimonio. Así lo indicó en un comunicado difundido por el letrado de la futbolista del París Saint-Germain (PSG), Saïd Harir, en el que no hace referencia al antiguo internacional francés y ex del Barcelona.

Hamraoui "pide urgentemente que su vida privada sea respetada, así como el derecho que tiene a guardar silencio en este momento difícil". Dijo esperar "con serenidad" el desarrollo de la investigación para conocer a los inculpados "lo antes posible" y asegura que "tiene la firme intención" de volver "con orgullo" a representar "los colores" del PSG. Asimismo, la nota aludió al tipo de agresión que padeció la jugadora: "Fueron golpes de una violencia inusitada, sobre todo en los miembro inferiores, dejando implícito el deseo de estropear su carrera profesional".

La futbolista, de 31 años, fue golpeada en las piernas con una barra de hierro por dos hombres encapuchados en la noche del 4 de noviembre mientras iba en coche con su colega del PSG Aminata Diallo, quien llegó a estar detenida durante 36 horas, pero fue posteriormente puesta en libertad sin cargos por falta de pruebas. Los investigadores sospecharon en un primer momento que Diallo había orquestado el ataque a Hamraoui, con la intención de lesionarla y poder tener más minutos de juego. Sin embargo, este lunes la investigación se orientó hacia otras pistas, según la prensa francesa. Una venganza por un posible asunto extramatrimonial cobra ahora fuerza como principal hipótesis de la agresión.

La tarjeta del móvil de Hamraoui estaba al nombre de Abidal, confirmando, a los ojos de los investigadores, una relación próxima entre los dos, quienes coincidieron en Barcelona entre 2018 y 2020, él como director deportivo del club y ella como futbolista. Asimismo, Hamraoui y Diallo, quien presenció los golpes, escucharon decir a uno de los asaltantes: "Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos acostamos con hombres casados?". La agredida habría además llamado a Abidal poco tiempo después del suceso. Según 'Le Monde', que cita fuentes de la Fiscalía de Versalles, Abidal será "próximamente" interrogado y no descarta que la actual mujer el exfutbolista de 42 años también sea convocada. En declaraciones a 'Le Parisien', el abogado de Abidal, Olivier Martin, precisó que su cliente aún no ha sido llamado y que si lo es "se presentará espontáneamente y responderá a todas las preguntas que se le haga. No está ni directa ni indirectamente vinculado a la agresión".