Raúl Pérez se mete en la piel de Ferreras, Pedro Piqueras y Matías Prats en otra divertida imitación

Raúl Pérez ha acudido a Barcelona para amenizar la gala de los Premios Ondas 2021. Poco después de inaugurar Carles Francino la ceremonia, ha aparecido el cómico para deleitar con una divertida imitación a tres. Pérez le ha dicho a Francino que "falta actualidad y hay muchas fake news", por lo que se ha lanzado a hacer un informativo exprés.

El intérprete se ha metido en la piel de los periodistas Antonio García Ferreras, Pedro Piqueras y Matías Prats para contar tres noticias de una manera muy característica y que ha provocado las risas del público. "Les saluda Antonio García Ferreras. Soy periodista, trabajo 27 horas al día y me han convalidado con estos gestos que hago un máster de signos en la Universidad Rey Juan Carlos", comenzaba así su imitación sobre el presentador de 'Al rojo vivo', de La Sexta.

"Pedro Piqueras, buenas noches, dinos algo bonito", daba paso Pérez a Pedro Piqueras. "Catástrofe, la verdad que es un placer estar aquí, verdad Matías", imitaba al mítico presentador de Informativos Telecinco y daba paso a Matías Prats. "La verdad es que aquí se respira muy buen onda", contestaba un Raúl Pérez con el característico humor del presentador de Antena 3 Noticias.

"Atención, primera noticia en exclusiva: C. Tangana en su próximo disco, va a sacar una colaboración con Dios", decía Pérez haciendo de Ferreras a lo que Piqueras respondía: "Apabullante featuring después de que el todopoderoso le diera su beneplácito. Está muy contento porque antes C. Tangana ha dicho 'yo era ateo pero ahora creo'". No podía faltar la guinda de Matías Prats y respondía: "Sin duda alguna Pucho, el madrileño, lo ha tenido muy fácil colaborando con dios porque si lo hubiera hecho con su hijo Jesús hubiera sido una cruz".

El cómico volvía a imitar a Ferreras, esta vez dando una noticia deportiva. "El Barça tiene nuevo entrenador, Xavi Hernández, que ha llegado con mal pie, al primer entrenamiento con una caja de merengues". "Terrible, apocalíptico, germanteresco, el Barça o como se les conoce ya, el tifón Koeman, tiene que recuperarse y Xavi no dudará en imponer normas muy duras como que los jugadores tengan que ver las imágenes de Roncero en 'El Chiringuito'", replicaba Piqueras. "Así es, sin duda alguna es algo espeluznante. La situación que atraviesa el Barça no es muy buena. Ahora tiene más sentido que se les llame culés", añadía Prats.

Y por último, para terminar la imitación, Pérez volvía a meterse en el papel de Ferreras con una noticia musical. "José Salazar, el del medio de 'Los Chunguitos' ha anunciado que se separa de su hermano Juan, se rompe el dueto". "Increíble, dantesco, la única persona que se aplaude a sí misma. Vamos allá porque va a emprender su carrera en solitario y además se ha hecho vegano porque todo lo que prueba le sabe a humus", decía Piqueras. "Terrible situación. Son cosas que no hay que dejar al azar", apostillaba Prats.

"Lo dejamos aquí, en un acto más titulares, más actualidad, más periodismo, más Francino, más Ondas, en las redes hay mimos, insistimos, más periodismo", culminaba así la imitación Pérez evocando a Fereras.