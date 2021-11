Aitana se emociona al dedicar su premio Ondas a sus padres: "Gracias porque he tenido una infancia muy feliz"

La cantante Aitana ha sido galardonada con el Premio Ondas Nacional de música al fenómeno musical del año exaequo, junto a Pablo López, en los Premios Ondas 2021. La cantante ha abierto la gala con una vibrante actuación interpretando 'Ni una menos'. Más tarde, ha vuelto a subir al escenario para recoger su premio y se ha ido emocionando a medida que dedicaba el galardón a sus padres y la gente que la acompaña.

"Le quiero dedicar este premio a mis padres porque están aquí esta noche y he tenido la suerte de estos cuatro años de tenerlos siempre al lado y no han podido venir a todos los premios que me han otorgado, pero ahora están aquí los dos juntos", ha comenzado su discurso la cantante catalana.

📽 El emocionante discurso de @Aitanax en los #Ondas2021: "Gracias, papá y mamá, porque yo he tenido una infancia muy feliz y vosotros no lo tuvisteis tan fácil como yo"https://t.co/18Y8wR85Ck pic.twitter.com/XnCsWkixG8 — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

"He tenido una infancia muy feliz y no supe valorarlo en el momento"

"Quiero deciros que gracias porque he tenido una infancia muy feliz y vosotros también tuvisteis una infancia muy feliz, pero no tan fácil como la he tenido yo y realmente esto es gracias a que después del colegio, cuando salíais de trabajar y veníais a recogerme, me llevabais a clase de canto, de piano, de ingles, a todas las clases posibles para que yo tuviera una educación perfecta y me enriqueciese de todo eso y no supe valorarlo tanto en el momento", ha continuado su agradecimiento visiblemente conmocionada.

Por eso, ha querido agradecer a sus padres el premio, pero también a toda la gente que trabaja con ella y que "ha hecho posible todo esto". "A mi discográfica y Olga que es mi manager y hermana mayor. Gracias por todo lo que haces por mí y a toda mi banda", ha dicho, subrayando que "son su segunda familia". "Me han hecho sentirme como en casa encima del escenario que es algo que me ha costado mucho y pues nada, gracias a todos vosotros por escucharme y a los Premios Ondas. Gracias de corazón", ha concluido.